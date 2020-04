EKSTRAKLASA - Le Premier ministre polonais a dévoilé samedi lors d'une conférence de presse, que le championnat polonais devrait reprendre sans supporters fin mai.

Le championnat de football de Pologne, suspendu à cause de la pandémie de coronavirus, devrait reprendre le 29 mai en l'absence de public, a annoncé samedi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. "Nous avons un plan précis pour arriver au premier match de l'ekstraklasa (le championnat professionnel de football de plus haut niveau en Pologne), qui pourrait avoir lieu vers la fin mai", a déclaré M. Morawiecki. Il a ensuite précisé sur sa page Facebook que la rencontre était prévue le 29.

"Le premier coup de sifflet n'est pas pour demain", a-t-il cependant prévenu, indiquant aux journalistes avoir pris cette décision à l'issue de discussions avec les ministères des Sports et de la Santé, ainsi qu'avec les organisations sportives. Les joueurs sont déjà isolés et pourront reprendre l'entraînement bientôt, dans un cadre sanitaire très strict. M. Morawiecki a pris la même décision concernant le speedway, un sport moto très populaire en Pologne et dont la compétition annuelle attire des sportifs du monde entier. La première course devrait se dérouler le 12 juin, là aussi en l'absence du public.

Il a annoncé par ailleurs la réouverture de deux centres d'entraînement pour les sportifs de haut niveau, dans la perspective des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021. A partir du 4 mai, les terrains de sport seront rouverts, mais le nombre de sportifs y sera pour le moment limité à six. Les matches de tennis joués à ciel ouvert seront également autorisés.

