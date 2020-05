Pologne : Les stades seront rouverts aux supporters en nombre limité

EKSTRAKLASA - Le Premier ministre polonais a indiqué vendredi que les supporters pourraient revenir dans les stades de football à partir du 19 juin prochain. Mais le nombre de supporters sera limité à 25% de la capacité d'accueil du stade.

Les matches du Championnat de Pologne de football se dérouleront à partir du 19 juin devant un contingent de spectateurs limité à 25% de la capacité des stades, a annoncé vendredi le Premier ministre. "Le retour des supporteurs sera possible (...) et ce sera le 19 juin", a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki.

"Nous ferons en sorte que l'accès aux moyens de désinfection, l'achat des tickets, l'arrivée au stade ne mènent pas à des rassemblements et que les gens soient placés au stade de façon conforme aux normes sanitaires", a-t-il ajouté. "Dans un premier temps, seuls des supporteurs locaux seront autorisés. Pour l'instant, pour des raison de sécurité, il n'est pratiquement pas possible d'autoriser l'accueil des groupes organisés", a ajouté l'ancienne star du foot polonais Zbigniew Boniek, président de la Fédération polonaise de football (PZPN).

PKO BP Ekstraklasa Le championnat polonais devrait reprendre le 29 mai 25/04/2020 À 19:11

Vendredi, 22964 personnes contaminées par le coronavirus, étaient répertoriées en Pologne, dont 1043 décédées et 10692 guéries. Les deux premières rencontres de football en Pologne, après 80 jours sans match, vont se dérouler ce vendredi à huis clos, sans supporteurs, selon les plans de déconfinement présentés par le gouvernement cette semaine. Les Polonais ne seront plus obligés de porter un masque à partir de ce week-end à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes, selon ce plan qui prévoit également l'ouverture des cinémas, théâtres et qui autorise les concerts en plein air et les rassemblements jusqu'à 150 personnes.

