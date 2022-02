D'abord l'explosion d'un buzz sur les réseaux sociaux. Ensuite vient la visibilité massive sur Internet, puis des premiers partenariats et enfin un projet entrepreneurial à visée lucrative. Ceci n'est pas le parcours d'un influenceur Instagram, mais celui de la "Lucarne d'Évry".

Une petite fenêtre au rez-de-chaussée, au sein de la cité des Pyramides à Évry-Courcouronnes en Essonne (91), devenue célèbre grâce à une vidéo publiée sur Twitter. On y observe Djibril, un habitant du quartier plus connu sous le nom de "Gayson l'ancien", catapulter dans cette lucarne un ballon de foot d'une frappe limpide. Le tout, du premier essai.

Mala, le cameraman et petit frère du buteur précurseur, se souvient : "Il n'a tiré qu'une fois ! Il n'a plus jamais essayé après ! Ensuite, il s'est mis à donner des conseils à ceux qui essayaient, comment tirer etc…et c'est là que le buzz a vraiment explosé".

Gayson, lui, aime partager son savoir, où plutôt ce qu’il appelle, avec beaucoup de dérision, son don : "C’est comme les Brésiliens, c’est inné, dit-il hilare. C’est comme si tu demandes à Ronaldinho comment il dribble. Mais il y a aussi une technique que j’essaye de donner aux autres". Désormais chacun veut s'y essayer et apprendre, quelques stars s'y frottent aussi. Dernièrement, l'ex-Parisien Nenê, qui n'a rien perdu de sa patte gauche, a relevé le challenge, avec succès.

Des Pyramides à la "Tournée de la Lucarne"

Le début d'une grande aventure pour Gayson, Mala et les leurs, qui voient toujours autant de monde défiler aux Pyramides, trois ans après le premier tir. Les deux frères qui vivent ici depuis près de 30 ans le jurent : "On n'avait jamais joué à ce jeu avant !". De quoi leur donner des idées. "À la base ça partait d'un délire, on a rigolé, on a rigolé. Mais on s'est dit que ce serait bien de construire un concept autour de ça".

Aujourd'hui, celui qui filmait l'exploit de son frère, gère les réseaux sociaux de La Lucarne, dont il est "co-fondateur avec Souli", en plus de son travail d'employé municipal et d'éducateur de football. Tandis que "Gay" continue d’accueillir les tireurs au quartier.

Avec 15 000 followers sur Twitter et 35 000 sur Instagram, il était temps de transformer l'essai. Ou mettre le ballon en lucarne, au choix. C'est là qu'est née l'idée de la "Tournée de La Lucarne". Une reproduction à l'identique et amovible du 24 rue Jules Valès. C'est "Un mur mobile pour se déplacer partout. On veut faire la tournée de la lucarne en 2022", décrivent les deux riverains des Pyramides. Pour Gayson, à l’origine, l’idée partait d'une intention de partage : "Je reçois tout le temps des messages du style ‘Nous on est à Mulhouse, nous on est à Caen… on peut pas’, à la base, c’était pour rencontrer ces gens là".

La lucarne, version mobile - @LalucarneOff Crédit: Other Agency

Vivre de la lucarne ?

Aujourd’hui, après réflexion, le but est de proposer à des municipalités des animations autour du défi de précision. Pour ça, il a fallu donner un statut légal à "La Lucarne", sous la forme d'une association de loi 1901, restreignant dans un premier temps les possibilités financières. Avant de solidifier le projet et "réfléchir pour gagner nos vies grâce à ça", glisse Mala, gestionnaire attitré du volet business du projet. "Le monde de la rigolade et le monde professionnel, c'est très différent, mais on apprend de jour en jour", poursuit-il.

Avec autant de temps et d'énergie investis dans cette activité, la rendre lucrative relevait de l'évidence. D'autant plus que "personne n'a jamais dépensé 1€ pour venir (aux Pyramides), assure l'apprenti entrepreneur. On n'a même pas pris 50 centimes auprès des personnes qui se sont déplacées. Et on n'en prendra jamais", promet-il. "Avec le temps qu’on y passe, on perd même plus d’argent qu’on en gagne pour l’instant, même si c’est que du bonheur" complète Gay.

Un projet chronophage, autrement plus dur que de tirer le ballon dans une fenêtre, qui ne l'impressionne pas Mala : "Ma vie a changé (...) On passe des journées sur la réalisation de la tournée, mais c'est une bonne fatigue, je ne peux pas me plaindre".

Des visiteurs de toute la France

Entreprenariat, lucarne amovible, tournée…de quoi écorner l'authenticité et la simplicité qui font le charme du lieu originel et du challenge ? Pas pour Gayson : "La fenêtre est devenue vraiment connue mais nous on reste les mêmes." "On reçoit toujours les artistes et les gens lambda de la même manière" complète son cadet.

Et ce n'est pas Antoine qui dira le contraire. Cet habitant du Havre décide en septembre dernier de passer un week-end à Paris avec des amis pour assister à un match du PSG. Il est actif sur Twitter et le buzz de la lucarne ne lui a pas échappé. Alors il tente sa chance et contacte Gayson sur Instagram avant son escapade parisienne. "Paris ,on y va une fois et on a fait le tour, on connaissait déjà un peu. Alors on s'est dit : 'Autant aller à Évry'", raconte le Havrais.

Les gens viennent garer leur voiture et tenter leur chance sans avoir peur

"Ils reçoivent tout le monde très bien, même les gens normaux comme vous et moi. (...) On était étonnés au départ, on ne pensait pas qu'il y aurait Gayson. Et finalement il était là, il nous a même prêté un ballon etc…", complète-t-il. Cet esprit de simplicité et d'accueil, c'est ce qui fait le charme du défi.

"On reçoit des familles, des enfants, de tout. Evry, c'était connu pour les guerres de bandes souffle Mala. Ce qui me rend fier, c'est que les gens viennent garer leur voiture et tenter leur chance sans avoir peur. C'est ce qui me rend heureux par-dessus tout. [...] Nenê s’est pointé à Evry avec sa femme et sans garde du corps", clame-t-il.

Il conte : "Un jour, un papa est même venu avec ses enfants de Marseille. Il leur a proposé d'aller à la Tour Eiffel ou à la lucarne, ils ont voulu venir ici". Preuve, s'il en fallait une, de l'aura accueillante que dégagent les lieux, même à travers des vidéos sur Twitter.

Buzz éphémère ou phénomène pérenne ?

En 2021, plusieurs grands événements du monde du sport ont été l'occasion de mettre la Lucarne d'Evry en lumière, dépassant le cadre des réseaux sociaux. En mai dernier, dans le clip de présentation des 26 Bleus choisis par Didier Deschamps pour participer à l'Euro, on voit le 24 rue Jules Valès faire une apparition fugace à l'annonce du nom de Marcus Thuram.

Plus récemment, suite au transfert de Lionel Messi au PSG, le quartier des Pyramides s'est fait une place dans une pub Adidas mettant en scène le joueur argentin. Mais ce succès n’est pas une fin. D'autres projets sont en cours avec Adidas, mais Mala ne peut en dire plus pour le moment. Seul conseil de sa part : "Restez connectés".

De quoi donner une belle visibilité à la Tournée de la Lucarne. Reste que pour Antoine, la vraie Lucarne restera toujours celle du quartier : "Je pense que ce sont deux choses différentes (la lucarne portative et la lucarne à Evry). Aux Pyramides, c'est une atmosphère, c'est inexplicable, c'est là-bas que ça s'est passé". Pour le Havrais, l’aboutissement serait de "voir Messi tirer cette lucarne. S'ils arrivaient à faire ça, le lieu deviendrait légendaire, intemporel." Qui pourrait lui donner tort ?

