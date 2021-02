En septembre dernier, Luis Suarez s'engageait avec l'Atletico Madrid. Selon la version officielle, "El Pistolero" a été libéré de sa dernière année de contrat par le FC Barcelone. Mais d'après les révélations de Sport ce vendredi, la vérité serait différente. En effet, le quotidien espagnol annonce que le départ de l'Uruguayen auraît finalement coûté 11 millions d'euros bonus compris : 5 millions fixes et 6 millions de bonus variables (2 millions d'euros pour plus de 20 matches joués, et autant pour une qualification en quarts de finale de C1 cette saison mais également en 2021-22).