L'UEFA lance un signal fort. L'instance dirigeante du football européen a annoncé, jeudi après-midi, par un communiqué qu'elle allait opérer un silence radio sur ses plateformes sociales durant les trois prochains jours. L'UEFA passe à l'acte dans le but de soutenir les joueurs de football victimes de harcèlement et insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux, pratiques devenus trop courantes ces derniers temps.

Cette annonce intervient une semaine après l'annonce par la FA, la Fédération anglaise de football, et la Premier League, de la mise en place d'un silence radio de trois jours. Comme au Royaume-Uni, le "black out" social de l'UEFA débutera vendredi 30 avril à partir de 16h heure française et prendra fin le lundi 3 mai à minuit.

Nous en avons assez de ces lâches qui utilisent l'anonymat afin de répandre leurs idées nauséabondes

"Il y a eu des dérapages sur le terrain et les réseaux sociaux. Ceci est inacceptable et doit être stoppé avec l'aide des fans, des autorités et des géants des réseaux sociaux. Permettre en toute impunité une culture de la haine sans cesse grandissante est quelque chose de dangereux, très dangereux. Et cela ne concerne pas seulement le football, cela vaut aussi pour notre société. Il est l'heure pour le football de franchir le pas", a précisé l'UEFA dans son communiqué, en citant son président, Aleksander Ceferin.

Le Slovène a même appelé à l'action. "J'appelle tout le monde - joueurs, clubs et fédérations - à avoir recours à des plaintes en justice si des joueurs, entraîneurs, arbitres ou officiels sont victimes de tweets ou messages à caractère inacceptable. Nous en avons assez de ces lâches qui utilisent l'anonymat afin de répandre leurs idées nauséabondes".

