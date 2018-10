Manchester United: avec Pogba et Sanchez contre Valence

Alexis Sanchez et Paul Pogba sont titulaires avec Manchester United pour affronter Valence mardi à Old Trafford lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Dans les tribunes lors de la défaite à West Ham samedi (3-1), la vedette chilienne fait son retour au sein de "Red Devils" en pleine crise. Anthony Martial, titulaire contre les "Hammers", en fait les frais. Marcus Rashford et Romelu Lukaku seront titulaires en attaque. Sur le gril, José Mourinho a maintenu sa confiance à Pogba, malgré la relation tendue entre les deux hommes.

Les équipes

Manchester United: De Gea - Valencia (cap.), Bailly, Smalling, Shaw - Fellaini, Matic, Pogba - Rashford, Lukaku, Sanchez

Valence: Neto - Piccini, Garay, Gabriel, Gaya - Coquelin, Parejo (cap.), Kondogbia, Guedes - Rodrigo, Batshuayi