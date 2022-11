Manuel Soares s'est fait un nom au-delà du Portugal. Ce lundi soir, le gardien de but de l'équipe réserve de Benfica a marqué un but incroyable en deuxième division portugaise face à Trofense (2-1). Sur un dégagement, le portier de 20 ans a envoyé le ballon sur la barre transversale adverse. La balle est retombée sur le dos du gardien de Trofense avant de rentrer dans le but.

Ad

Ce but de Manuel Soares a permis au club lisboète d'égaliser, avant finalement de l'emporter. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Benfica, Manuel Soares est international Espoirs portugais (3 sélections).

La Liga Un tout petit Real laisse la tête du championnat au Barça IL Y A 2 HEURES

Ligue 2 Saint-Etienne au plus mal, Metz se donne de l'air IL Y A 2 HEURES