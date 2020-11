Football

Maradona - Benitez : "Diego était une idole pour moi"

L'OGC Nice s'est incliné à domicile contre le Slavia Prague (1-3) ce jeudi pour le compte de la quatrième journée du groupe C de la Ligue Europa. En conférence de presse d'après-match, le gardien de but argentin du club azuréen Walter Benitez en a profité pour rendre hommage à son compatriote et véritable légende du football Diego Maradona, décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans.

