Maradona et ses Dorados qualifiés pour la finale de D2 mexicaine

L'équipe du légendaire Argentin (58 ans) s'était imposée 2-0 à domicile face aux Bravos de Juarez, mercredi lors de la manche aller. Maradona avait alors fait jaser en se montrant totalement hagard à l'issue du match : interrogé par des journalistes de télévision sur la pelouse, il avait délivré une réponse inarticulée et incompréhensible.

"C'est ma première finale avec ces joueurs merveilleux, et la clef, c'est le travail. Nous n'avons pas de magie, mais de la discipline, et les garçons l'ont compris dès le premier entraînement", a cette fois déclaré l'ex-capitaine de l'équipe d'Argentine en conférence de presse samedi.

Maradona, qui a fêté la qualification en dansant avec ses joueurs, s'est présenté devant la presse avec deux maillots autour du cou : celui de son gardien, l'Argentin Gaspar Servio, et celui de son attaquant équatorien Vinicio Angulo. L'entraîneur avait repris les rênes de l'équipe lors de la 8e journée du championnat de D2 mexicaine, lorsque les Dorados occupaient la 13e place sur 15. Ils ont terminé la phase régulière en 7e position.

Maradona avait déjà donné pour la qualification en demi-finale :

Vidéo - Qualification et célébrations : Maradona a régalé le vestiaire des Dorados 01:02

Le second finaliste sera connu dimanche. L'Atlético San Luis possède un net avantage avec un succès 3-0 lors de la demi-finale aller contre l'Atlante. "Nous sommes venus à Culiacan (ville des Dorados) pour envisager une finale à laquelle nous accédons, maintenant on va étudier le possible adversaire", a encore dit Maradona.

Les vainqueurs des tournois d'ouverture (phase aller) et de clôture (phase retour) de la D2 s'affronteront pour déterminer quelle équipe sera promue en première division. Ancien sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010, Maradona a quitté en avril dernier son poste d'entraîneur du Al-Fujairah SC, un club émirati de deuxième division, après 22 matches.