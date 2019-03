Maradona va reconnaître trois enfants de plus

Diego Maradona, père de cinq enfants, va prochainement reconnaître trois enfants qu'il a eus à Cuba. "Maradona a trois enfants à Cuba avec qui je suis en contact. Je dois en parler avec Diego, pour l'instant ils n'ont pas été reconnus mais Diego va assumer ses responsabilités", a affirmé l'avocat Matias Morla à la télévision argentine Canal Trece. L'avocat n'a pas précisé le prénom, ni le sexe ou l'âge des trois enfants, se contentant de mentionner qu'il y avait deux mères.

Giannina Maradona ironise

Giannina Maradona, en conflit avec son père, a ironisé sur Instagram : "Il n'en manque que trois pour former une équipe de 11. Vas-y, tu le peux". L'Avocat de Maradona s'est rendu à La Havane en janvier. Il a expliqué que Maradona devait s'y rendre à son tour et se présenter devant la justice. "Il n'y a jamais eu de problème. Il y a une plainte déposée, mais avec beaucoup de respect", assure-t-il.

Diego MaradonaGetty Images

Entre 2000 et 2005, l'ancien champion du monde a vécu en alternance à Cuba, où il a suivi des traitements pour soigner sa dépendance à la cocaïne. De son union avec l'Argentine Claudia Villafane, son épouse de 1984 à 2003, sont nées Dalma (31 ans) et Giannina (29). Diego Junior (32) et Jana (22) ont été reconnus sur le tard, fruits de relations avec l'Italienne Cristiana Sinagra et l'Argentine Valeria Sabalain. Il est aussi le père de Diego Fernando, 6 ans, dont la mère est Veronica Ojeda, une Argentine avec qui il vient de renouer, après sa rupture avec la joueuse de football Rocio Oliva.