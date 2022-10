Plus de 70.000 supporters de River Plate ont fait vibrer le stade Monumental dimanche dans un adieu émouvant au "Muñeco" Marcelo Gallardo, qui a remporté 14 titres en huit ans comme entraîneur du club de Buenos Aires. "Jamais de ma vie je n'ai rêvé de vivre quelque chose comme ça, avec une boule dans la gorge, c'est plus que ce que je pouvais avoir", a déclaré l'ex-Monégasque en prenant le micro au centre du terrain.

Il était entouré de tous les trophées remportés durant son mandat, le deuxième plus long de l'histoire du club mais surtout celui qui compte le plus beau palmarès : sept titres nationaux et sept titres internationaux, dont deux Copa Libertadores (2015 et 2018). Le résultat du match, une défaite 2-1 contre Rosario lors de l'avant-dernière journée du championnat argentin, aura été anecdotique.

Avec drapeaux, ballons et feux d'artifice, la foule a chanté et sauté, mais aussi versé des larmes en abondance en rendant un hommage d'anthologie à son idole de 46 ans. "Et donnez de la joie, de la joie à mon coeur", ont-ils entonné dans les gradins pleins à craquer, bien qu'avec tristesse pour les adieux, dans une ultime fête de la gratitude. Marcelo Gallardo a lui rendu hommage à l'Uruguayen Enzo Francescoli, directeur sportif du club et autre icône de River Plate qui lui a apporté un soutien essentiel dans sa carrière.

Vous êtes aussi éternel que Madrid

Un autre moment émouvant est survenu lorsque le milieu de terrain colombien Juan Quintero, au nom des supporters, a pris le micro et a déclaré : "Nous sommes venus vous dire merci, pour avoir gagné, apprécié et marqué des buts, pour vos idéaux, pour nous avoir appris à croire". La légende sur une affiche accrochée en tribune résumait le sentiment général: "Merci Muñe. Vous êtes aussi éternel que Madrid", en référence à la finale retour épique de la Copa Libertadores délocalisée en décembre 2018 au stade Santiago Bernabeu de la capitale espagnole et remportée 3-1 face aux grands rivaux de Boca Juniors.

"Je suis triste parce qu'il part, mais heureux pour tout ce qu'il nous a donné", a déclaré, de son côté, à l'AFP Angel Gomez, un commerçant de 52 ans, au moment d'entrer dans le stade. Pour une autre fan de River, Milagros Banchi (22 ans), une assistante d'éducation de 22 ans, "il y a eu beaucoup d'émotions au fil des ans, mais les portes seront ouvertes pour qu'il revienne".

