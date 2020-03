Marin, ex-patron du foot brésilien, sort de prison grâce au coronavirus

Les avocats de M. Marin, qui purgeait sa peine depuis août 2018, avaient invoqué des "raisons de santé" en déposant leur demande de remise en liberté en urgence dimanche. La juge Pamela Chen, chargée de l'affaire, y a accédé dès lundi.

Elle a cité "l'âge avancé" d'un détenu qui aura 88 ans le 6 mai, "une détérioration significative de sa santé, un risque élevé de conséquences graves pour sa santé en raison de l'épidémie de Covid-19, le statut de délinquant non violent et l'application de 80% de sa peine initiale" comme raisons de sa libération anticipée, avec effet immédiat.

La peine de Jose Maria Marin, dans la prison d'Allenwood en Pennsylvanie, devait se terminer le 9 décembre. Le "Fifagate" a été révélé au grand jour en mai 2015, avec l'arrestation à Zurich du Brésilien et d'autres responsables du football, en marge du congrès de l'instance. Extradé aux Etats-Unis en novembre de la même année, le Brésilien a été déclaré coupable en décembre 2017 de six chefs d'inculpation, pour participation à la corruption de la fédération, fraude bancaire et blanchiment d'argent, au terme d'un procès-fleuve à New York sur la corruption au sein de la Fifa. Celle-ci portait sur l'attribution de l'organisation de la Coupe du monde et de divers contrats juteux.