Maroc : René Girard quitte le Wydad Casablanca

René Girard et le WAC, c'est terminé. Selon l'AFP, qui cite des sources concordantes, le technicien français n'est plus l'entraîneur du club marocain. "René Girard ne travaille plus au Wydad, il a été limogé", a déclaré vendredi à l'AFP son avocat Fouad Bellaaroussi, basé à Paris. Arrivé fin septembre, l'entraîneur français de 64 ans était en conflit ouvert avec le président du WAC Said Naciri.

Des médias marocains, citant M. Naciri, ont affirmé vendredi que Girard avait "démissionné". Selon son avocat, le coach français "n'a pas démissionné, c'est de l'intox". "René Girard ne travaille plus au Wydad, il a été limogé. Il aura recours aux voies légales pour faire respecter ses droits", a martelé Me Bellaaroussi. Le président du WAC n'était pas joignable pour commenter ces informations.

"Une campagne de déstabilisation très brutale"

Dans un communiqué diffusé mercredi et cosigné par ses avocats, René Girard avait dénoncé une "pression judiciaire" de la direction du club marocain et une "campagne de déstabilisation très brutale". Il n'était pas présent sur le banc du club Rouge et blanc jeudi pour la rencontre face au Youssoufia Berrechid, remportée par le Wydad (3-2). L'ex-sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti a confié mi-novembre à l'AFP être "en discussion" pour retourner au WAC.

René Girard, qui a gagné trois titres de champion de France (1984, 1985, 1987) et deux Coupes de France (1986 et 1987) avec Bordeaux en tant que joueur, compte à son palmarès d'entraîneur un titre de champion de France remporté en 2012 avec Montpellier. Il a également entraîné Nîmes, Strasbourg, Lille et Nantes. Avec 6 points au classement, le Wydad, l'un des clubs les plus titrés du pays, est dernier du Championnat du Maroc. Mais il a quatre matches en retard à jouer.