Martial and co : José Mourinho se paye les "enfants gâtés" de Manchester United

Voilà des propos qui font déjà (beaucoup) parler sur les réseaux sociaux. Et comme souvent, ils sont signés José Mourinho. L'entraîneur de Manchester United, qui a accordé un long entretien à la chaîne Univision, est revenu sur l'évolution des jeunes joueurs dans le football. Pour justifier ses dires, il a pris le cas de certains de ses joueurs, comme Anthony Martial ou encore Luke Shaw.

"Les jeunes joueurs, aujourd'hui, manquent de maturité", confie le Special One. Avant de préciser son propos, afin qu'il ne soit pas mal interprété. "Et laissez-moi être clair quand je parle de maturité, je parle de maturité à un niveau personnel. Ce sont des enfants gâtés. Les enfants d'aujourd'hui ont une vie différente, un environnement plus facile", explique-t-il. Pour information, cette interview aurait été accordée il y a un mois selon un très sérieux journaliste anglais. Depuis, Mourinho a notamment salué "les progrès" de Martial dans ses dernières sorties (6 buts sur les 5 dernières journées de Premier League).

" Nous sommes davantage des hommes "

"Nous sommes davantage des hommes, nous sommes plus matures, nous étions plus préparés à affronter la vie", poursuit Mourinho, s'adressant ainsi au journaliste qui l'interroge. "Nous étions moins protégés. Aujourd’hui, nous parlons d’enfants gâtés. Nos enfants sont plus gâtés (...) Les joueurs ont autour d'eux des gens qui les entourent, qui les protègent davantage, leur donnent plus d'affection, plus d'excuses. Ils arrivent à maturité plus lentement."

Si certains de ses joueurs ont un gros potentiel, comme "Shaw, Martial, Lingard, Rashford", José Mourinho estime qu'ils manquent parfois de "caractère". "Ils manquent de sang-froid, de cette agressivité naturelle. Luke Shaw, qui est actuellement l’arrière gauche de l’équipe nationale, quand je suis arrivé ici il y a deux ans, il ne savait pas comment être compétitif. Il avait un grand potentiel, certes, mais il ne savait pas comment rivaliser", explique le Special One.

"Ces jeunes manquent parfois d'un mot que je ne peux pas dire, mais dont tu (le journaliste qui l'interroge) uses beaucoup. Ils manquent de ça", lâche Mourinho. Inutile qu'il ne prononce la parole, on a très bien compris de quoi l'entraîneur de United parlait...