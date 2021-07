L'OL enregistre une première défaite dans sa préparation. Ce dimanche soir, Lyon s'est incliné, en match amical, contre le Sporting (3-2). A l'Estadio José Alvalade de Lisbonne, le champion du Portugal s'est détaché, au niveau du tableau d'affichage, grâce à un doublé de Paulinho (31e, 49e) et à un but de Pedro Goncalves (35e). Pourtant, l'OL avait ouvert la marque, grâce à Houssem Aouar (8e) alors qu'en fin de rencontre, le but d'Islam Slimani (90e+4) n'a pas suffi.

Plus d'informations à suivre...

