Le Real Madrid et l'AC Milan (0-0) se sont quittés dos-à-dos à Klagenfurt, en Autriche, au terme d'un match plutôt rythmé et plein d'enseignements. Privé de nombreux cadres, le club espagnol a dominé les débats et aurait pu l'emporter, mais Gareth Bale a manqué son penalty devant un Mike Maignan décisif. Dans le contenu, les hommes de Carlo Ancelotti ont livré une copie sérieuse, une semaine avant le début de la Liga. Il reste en revanche plus de travail aux Milanais, à quinze jours de la reprise.

Sans Benzema, Carvajal, Kroos, Hazard ni Mendy, le Real Madrid s'avançait désarmé contre l'AC Milan, pour son dernier amical. Mais malgré ces absences et même en fin de préparation, Ancelotti a décidé de concerner 21 joueurs. Dans un 4-3-3 similaire à celui qui sera aligné à Alavés en Liga dimanche prochain, plusieurs individualités se sont distinguées. Sur le couloir gauche, Rodrygo a affiché un niveau de jeu intéressant, tout en percussion.

Dans la lignée de son bel Euro avec le pays de Galles, Gareth Bale a été remuant et a obtenu un penalty sur une faute de Calabria. Mais l'ex-Spur a pioché et n'a pas assez travaillé son tir, facilement repoussé par Mike Maignan (40e). Une sortie toutefois prometteuse pour le Gallois, qui a une carte à jouer sur le côté droit de l'attaque.

A l'inverse, certains joueurs comme Luka Jovic et Mariano Diaz (une mi-temps chacun) n'ont pas vraiment saisi leur chance et se sont montrés très discrets. Dommage, d'autant qu'il y avait une réelle carte à jouer en l'absence de Karim Benzema. Grand chantier estival après les départs - actés et à venir - de la paire Ramos - Varane, la défense centrale n'a pas vraiment été mise à contribution. Nacho a disputé les 90 minutes, aligné une mi-temps avec Alaba, l'autre avec Militão. L'Autrichien s'est surtout distingué offensivement, sur un tir stoppé par Maignan (31e), mais il faudra attendre pour juger les garanties défensives offertes par les différentes associations.

Maignan décisif, Giroud trop discret

Car l'AC Milan a été timoré offensivement. Hormis un premier quart d'heure de bonne facture, au cours duquel Hernandez a touché le poteau (3e), les Milanais n'ont été que trop peu dangereux. Titulaire pour la première fois, Olivier Giroud a offert quelques déviations judicieuses mais n'a globalement pas assez pesé sur la rencontre. Tout le contraire de Mike Maignan, qui a affiché un niveau digne de sa saison passée à Lille. Une petite frayeur en début de match exceptée, le Français a livré une copie parfaite. Décisif sur le penalty, il s'est montré autoritaire dans ses sorties et rassurant sur les tirs adverses. Il n'a été battu qu'une seule fois, lorsque Modric a frappé la barre (52e).

Globalement, Stefano Pioli - qui a surtout fait tourner en fin de match - a encore du pain sur la planche pour tailler une équipe capable de rivaliser en Ligue des Champions. Kessié et Bennacer absents, la paire Krunic-Tonali a été dépassée au milieu de terrain. Les recrues tardant à arriver, Milan n'a plus de temps à perdre pour lancer sa saison. Une Serie A 2021-2022 qui démarrera dans quinze jours par un déplacement des Rossoneri à la Sampdoria.

