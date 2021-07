Marseille 1 - 0 Villarreal :

28e : A noter que le dernier vainqueur de la Ligue Europa a déjà affronté un club français cet été : il y a neuf jours, Lyon avait accroché Villarreal 2-2.

25e : Corner pour Villarreal après un bon travail de Nino et le retour d'Under. C'est joué à deux et Guendouzi récupère finalement le cuir.

23e : Pour le moment, la défense à trois marseillaise contient bien les tentatives espagnoles dans la profondeur.

21e : Récupération haute marseillaise et un 3 contre 2 à jouer. Mais Payet fait le mauvais choix et transmet un ballon un peu long à Gerson.

19e : Le Vélodrome salue l'action de Payet : un effort défensif pour récupérer un ballon puis une transversale de 60 mètres parfaitement dosée.

16e : L'OM insiste. Sur la gauche de la surface, Henrique provoque son vis-à-vis et centre au second poteau à destination d'Under. Dans les six mètres, Pedraza est vigilant et écarte le danger.

13e : Payet proche de doubler la mise ! Sur la droite, Under enveloppe un ballon dans les six mètres. L'international français est un peu court pour couper le centre et Asenjo est en difficulté pour dégager !

11e : S'il ne sera sans doute pas crédité du but, Payet est à nouveau impliqué et confirme ses bonnes dispositions du moment. Le Marseillais a déjà inscrit trois buts lors de cette préparation.

9e : L'OM ouvre le score ! Sur un coup franc lointain depuis la gauche, Payet enroule un ballon dangereux dans la surface. Au premier poteau, Nino veut dégager mais il se manque et trompe son gardien avec l'aide de la transversale !

Marseille 0 - 0 Villarreal :

6e : Lancé côté droit, Under pense obtenir le premier corner de la rencontre. Mais le Turc est finalement signalé hors-jeu.

5e : Under sollicite un une-deux avec Payet mais la passe du numéro 10 olympien est imprécise.

4e : Saliba lit parfaitement la trajectoire d'un ballon donné sur l'aile gauche espagnole et finit par obtenir un coup franc après une faute.

3e : Premier coup franc pour les visiteurs mais Gueye repousse de la tête aux abords de la surface.

1ère : Le coup d'envoi est donné, l'OM engage !

20:58 : Les 22 joueurs pénètrent sur la pelouse. Le Vélodrome peut rugir à nouveau !

20:56 : L'ambiance monte petit à petit. Les 30 000 spectateurs présents ce soir au Vélodrome sont prêts à retrouver leurs joueurs dont l'arrivée sur la pelouse est imminente.

20:53 : Au micro de Canal+, Pablo Longoria, le président de l'OM, savoure le retour des supporters. "Je suis très heureux, c'est un sentiment spécial. Surtout pour moi qui vais découvrir l'ambiance du Vélodrome pour la première fois."

20:50 : De son côté, Villarreal n'est pas aussi avancé dans sa préparation. Le sous-marin jaune est toujours à la recherche de sa première victoire après deux nuls (Lyon et Levante) et une défaite (Valence). Dernières rencontres de préparation contre Leicester mercredi puis Leeds samedi avant de défier Chelsea lors de la Supercoupe d'Europe le mercredi 11 août.

20:47 : Les Marseillais disputent leur septième et dernier match amical. Le bilan jusqu'ici ? Quatre victoires (Martigues, Sète, Servette et Saint-Etienne) et deux nuls (Braga et Benfica). Objectif donc ce soir : poursuivre cette série afin de faire le plein de confiance, huit jours avant le début du championnat à Montpellier.

20:44 : Ce n'est qu'un match amical mais c'est tout de même un petit évènement : pour la première fois depuis mars 2020 (2-2 contre Amiens), le Vélodrome peut à nouveau accueillir ses supporters ce soir.

20:41 : Voici le onze choisi par Unai Emery. A noter la titularisation de Mandi, l'ancien joueur de Reims arrivé cet été à Villarreal. Rulli, Capoue et Dia ne sont pas sur la feuille de match.

20:38 : Les compositions sont tombées. Privé de Lopez, Kamara et Caleta-Car, l'OM démarre - vraisemblablement - en 3-4-1-2 avec cinq recrues de l'été : Saliba, Peres, Guendouzi, Gerson et Under.

20:35 : Bonsoir à tous et bienvenue sur notre site pour suivre la rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et Villarreal. Coup d'envoi à 21h !

