Manchester United n'en a pas moins réalisé une performance encourageante. Sans Cristiano Ronaldo, dispensé de cette tournée et dont l'avenir au sein du club mancunien est toujours plus incertain , MU a affiché des qualités collectives, notamment dans le pressing, et une belle efficacité offensive. Anthony Martial, titularisé à la pointe de l'attaque, en a profité pour s'illustrer en inscrivant le troisième but de son équipe (3-0, 33e).