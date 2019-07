Un quatrième match d'affilée sans succès durant cette pré-saison pour les Reds qui ont plié sur des buts de Lorenzo Insigne (17e), Arkadiusz Milik (28e) et Amin Younes (52e). Jürgen Klopp est toujours privé de son trio d'attaque Salah-Mané-Firmino et de son dernier rempart Alisson Becker, qui reprennent tardivement en raison de leur participation à la CAN et la Copa América.