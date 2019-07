Le Real ne s'est pas rassuré. Déjà lourdement battus par l'Atlético de Madrid en amical (3-7), les Madrilènes se sont à nouveau inclinés en demi-finale de l'Audi Cup face à Tottenham ce mardi (0-1). Un résultat qui ne souffre d'aucune contestation tant les joueurs de Mauricio Pochettino ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Les Spurs ont logiquement dominé les débats grâce à un but d'Harry Kane.

Eden HazardGetty Images

Kane fait toujours la différence

Face à un Real visiblement en manque de confiance, les Spurs ont rapidement fait pencher le jeu à gauche, où Danny Rose n'a cessé de proposer des solutions. Ce n'est pas un hasard si les trois premières occasions franches sont venues de son côté (7e, 13e, 16e). Mais Keylor Navas a réussi à contenir dans un premier temps les attaques adverses, grâce à ses belles parades. Toutefois à force de reculer le Real a été sanctionné, et les Spurs récompensés. À la réception d'une passe involontaire de Marcelo, Harry Kane s'est retrouvé face à Keylor Navas et ne s'est pas fait prier pour inscrire un but (23e).

Avec deux onze de départ, chamboulés par de nombreux changements en seconde période, le jeu a naturellement perdu en intensité. Au retour des vestiaires, les Madrilènes ont tenté de montrer un peu d'orgueil, mais les timides tentatives de Karim Benzema (47e) et d'Eden Hazard (56e) ont été vaines. Entrée en jeu, le virevoltant petit Japonais, Takefusa Kubo, arrivée récemment au sein de la Maison Blanche, n'a pas pu changer la donne malgré un apport bien réel. L'heure n'est pas au mieux pour les Madrilènes mais rien n'est définitif. Pour Tottenham l'histoire est toute autre. Les Spurs ont désormais l'opportunité de remporter le premier trophée de leur saison.