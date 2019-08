Le cauchemar se poursuit pour Lyon

Sylvinho l'avait déclaré en conférence de presse, il comptait sur le match de Bournemouth pour affiner ses derniers réglages en vue de la réception de Monaco, première rencontre de L1 2019-20 pour les Gones. Le coach brésilien a surtout vu une prestation très inquiétante de la part de ses protégés, laminés (3-0) par des Cherries qui avaient pourtant joué la veille face à la Lazio. Il a bien vu que les 11 titularisés par Eddie Howe n'étaient pas les mêmes que face aux Italiens, mais l'ancien joueur du Barça et d'Arsenal a surtout remarqué la passivité constante de ses ouailles pendant quatre-vingt-dix minutes, incapables de rivaliser dans l'engagement et l'intensité avec les Anglais.

Alignés dans un 4-2-3-1, avec un double pivot Thiago Mendes-Aouar et Dembélé en pointe soutenu par Depay, les Lyonnais avaient pourtant bien commencé en se créant dès les premières minutes plusieurs opportunités. Aouar accélérait et décalait Traoré dont le centre fuyant fut contré in extremis par Smith (2e), avant une frappe en pivot de Dembélé qui passait inexplicablement au-dessus des buts de Ramsdale (3e), alors que l'attaquant était seul aux six mètres. Et puis, plus rien. Ou presque. Les Cherries ont posé le pied sur le ballon et trouvé l'ouverture sur leur première occasion, qui annonçait finalement la suite pour leurs adversaires. Callum Wilson, auteur de 14 buts la saison dernière en Premier League, a trouvé le chemin des filets de Lopes après un centre en retrait de Ofoborh côté droit (1-0, 10e), lui-même lancé par Kilkenny.

La jeune pépite de l'Academy de Bournemouth a fait très mal à des Lyonnais presque apathiques lors de premier acte et n'a eu aucun mal à doubler la mise dix minutes plus tard (2-0, 20e), prenant de vitesse l'arrière-garde lyonnaise après avoir été trouvé par Wilson à l'entrée de la surface. Tout heureux de voir une tête d'Aké (23e) et une autre tentative de Danjuma (28e) passer de peu à côté, les Rhodaniens ont aperçu la mine déconfite de leur coach dans sa zone technique, dépité de ne pas voir ses consignes appliquées. Ses joueurs ont eu beau répliquer par Depay (35e) et Terrier (63e), qui pourra se targuer d'avoir été l'auteur de la plus grosse opportunité de son équipe, ils n'ont pas pu répondre à l'agressivité anglaise, un paramètre qui a clairement fait défaut à la charnière Denayer-Andersen.