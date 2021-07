L’OM poursuit sa belle préparation. Sur la pelouse de Gueugnon, Marseille est venu à bout de Saint-Etienne au terme d’une rencontre loin d'être haletante (2-1), mercredi soir. Konrad de la Fuente a ouvert les hostilités, avant que Wahbi Khazri n’égalise.

Mais Alvaro Gonzalez a départagé les deux formations en toute fin de match pour permettre aux phocéens d’engranger un sixième match sans défaite (quatre victoires) à trois jours de leur ultime test face à Villarreal avant la reprise du championnat. Seule ombre au tableau : Steve Mandanda est sorti sur blessure au quart d’heure de jeu.

Marseille pied au plancher

Marseille n’a pas attendu longtemps pour ouvrir le score. Et c’est la recrue américaine du club phocéen, Konrad de la Fuente, qui s’est illustré dès la deuxième minute de jeu, profitant d’une belle passe de Dario Benedetto depuis la gauche pour ajuster Etienne Green et fêter de la meilleure des manières sa première titularisation (1-0, 2e).

Enthousiastes et déterminés malgré la sortie sur blessure de Steve Mandanda au quart d’heure de jeu (genou), les joueurs de l’OM n’ont jamais arrêté de se porter vers l’avant lors de la première demi-heure de jeu. Et ils ont manqué d’un rien le but du break à la suite d’une frappe flottante de Valentin Rongier (12e) et d’une tête plongeante de Dimitri Payet (13e), décidemment en jambes lors de ces matches de préparations

Mais en face, un autre vieux briscard a apparemment eu envie de faire parler de lui. Récupérant un ballon haut dans les pieds de Rongier, Wahbi Khazri a égalisé d’un tir du droit ne laissant aucune chance au jeune gardien marseillais Simon Ngapandouetnbu pour son premier ballon à gérer (1-1, 21e). Les débats se sont alors équilibrés sur la pelouse d’un stade Jean-Laville de Gueugnon chauffé par 7.000 spectateurs très bruyants.

Alvaro arrache la victoire

Au retour des vestiaires, si Bouanga et Boudebouz ont tenté d’insuffler du sang neuf, ce sont bien les Marseillais qui se sont montrés les plus dangereux. D’abord par le virevoltant De la Fuente qui a fait un mal fou sur son côté droit, manquant deux passes décisives pour Gueye (62e) et Dieng (67e), avant de laisser sa place à Luis Henrique, avec le sentiment du travail bien fait.

Gênés par la vitesse d’exécution de leurs adversaires, les Verts ont misé sur leur opportunisme pour tenter de prendre l’avantage, mais c’était sans compter sur Ngapandouetnbu, repoussant in extremis une lourde frappe de Denis Bouanga (79e). Et, surtout, Alvaro Gonzalez, qui a plié le résultat du match en surgissant au premier poteau pour couper un ultime corner d’Ünder (2-1, 87e).

L’OM disputera son ultime test avant la reprise du championnat de Ligue 1 face à Villarreal dès samedi, tandis que Saint-Etienne, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches estivaux, se déplacera dans le même temps sur la pelouse de l’Eintracht Francfort.

