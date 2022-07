Privés du St Mary’s Stadium depuis début juillet, car réquisitionné pour l’Euro de football féminin, les joueurs de Southampton ont savouré leur retour dans leur écrin : au cours d’un match amical mouvementé, les Saints ont vaincu 3 buts à 1 l’AS Monaco ce mercredi soir.

Les hommes de Philippe Clement ont pourtant réalisé une première mi-temps convaincante, ponctuée d’un but d’Aleksandr Golovin à la 39e minute, sur une reprise de volée limpide. Takumi Minamino, la recrue japonaise dénichée à Liverpool cet été, a également fait preuve de tout son talent, se montrant sur tous les ballons offensifs du club de la Principauté.

Mais les changements opérés par Ralph Hasenhüttl au sortir des vestiaires ont complètement renversé la donne. En faisant entrer certains de ses cadres, préservés en première période, l’entraîneur autrichien est parvenu à glaner sa première victoire de la pré-saison, après deux matchs nuls et une défaite. Une belle opération, qui permet aux Saints d’aborder la reprise du championnat anglais avec plus de confiance, et de certitudes. Notamment celle que le milieu James Ward-Prowse, spécialiste des coups de pied arrêtés, est la clé de leur jeu.

L'important Ward-Prowse

Entré à la 65e minute, le n°8 anglais a amorcé la domination des siens sur l’ASM, étouffant les offensives monégasques, tout en campant le camp des Rouges et Blancs. Un choix payant, puisqu’après l’égalisation d’Adam Armstrong à la 52e minute, alors qu’il n’était pas encore sur le terrain, sa demi-heure de présence sur la pelouse a permis de faire marquer l’attaquant écossais Stuart Armstrong (73e), qui n’avait plus inscrit le moindre but sous le maillot de Southampton depuis 14 matchs. Pour conclure en beauté sa prestation, le maestro anglais s’est offert le dernier but de la rencontre (87e), en plaçant un délice de ballon entre Alexander Nübel et son montant gauche.

Une rencontre décevante pour la formation monégasque, qui doit désormais se concentrer sur sa prochaine échéance : le match aller de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions le 2 août, au cours duquel l’ASM recevra au Stade Louis II le PSV Eindhoven entraîné par Ruud van Nistelrooy. Il faudra nécessairement y faire mieux que ce mercredi, mais malgré cette défaite, les joueurs de Philippe Clement doivent et peuvent tirer du positif de leurs matchs amicaux, avant de se lancer à l’assaut de la compétition européenne.

