Igor Tudor a encore du boulot devant lui. Pour sa deuxième sortie dans son nouveau costume d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le coach phocéen a essuyé son premier revers en blanc et bleu ce samedi en match amical. Balayés trois buts à zéro par la modeste formation de Norwich City à Fos sur mer, le technicien croate et ses hommes vont maintenant devoir vite effacer de leurs esprits ce revers face à une équipe de Championship pour se concentrer sur leur déplacement à Middlesbrough (22 juillet) autre formation basée de l’autre côté de la Manche.

Le jeu

De nouveau organisé autour d’une défense à trois dans un système en 3-4-3, l’OM a affiché une assez bonne maîtrise en première mi-temps, les Olympiens gardant le ballon face à un bloc anglais très hermétique. Cueilli à froid par le sublime but de Jacob Sorensen (7e) dès l’entame, les coéquipiers de Dimitri Payet ont alors vainement tenté de réagir par l’intermédiaire de Mattéo Guendouzi (28e) ou de Jordan Amavi (36e).

Trop peu dangereux sur leurs rares incursions dans la défense adverse, les Marseillais ont ensuite progressivement perdu le fil au cours d’une seconde mi-temps où seul le remuant Bamba Dieng (76e) aura su se montrer à son avantage. Battus à deux reprises dans le dernier quart d’heure sur des têtes du même Jordan Hugill (58e et 85e), les Phocéens ont clairement affiché leur manque de préparation physique face à une formation anglaise qui en était déjà à sa quatrième rencontre amicale.

L'homme du match

Rares auront été les satisfactions côté marseillais. Entre le manque de percussion et de précision des joueurs à vocation offensive (Payet, Bakambu, Gerson) et l'apathie de certains défenseurs phocéens sur les deux derniers buts de Norwich, l'un des rares olympiens à avoir émergé a été le milieu de terrain Mattéo Guendouzi. Omniprésent dans l'entrejeu, l'ancien Gunners a non seulement gratté beaucoup de ballons, mais s'est aussi procuré les deux principales situations marseillaises en première mi-temps (4e et 28e). Logiquement maintenu dans le onze par son entraîneur Igor Tudor au retour des vestiaires, l'international Espoirs a continué son travail de sape aussi longtemps que son corps le lui a permis avant de finir par s'essouffler devant les coups de butoir répétés des hommes de Dean Smith. Lancé en cours de jeu par le coach olympien, Bamba Dieng s'est lui aussi signalé par son activité et ses courses tranchantes vers l'avant.

Le fait marquant

Outre le premier revers de l’ère Tudor, le principal enseignement de cette seconde rencontre de préparation estivale des Marseillais est la sortie sur blessure du jeune Bilal Nadir. Lancé en jeu par son entraîneur à la 69e minute, le jeune phocéen a dû quitter ses partenaires seulement six minutes plus tard à la suite d’une torsion au niveau de la cheville. Sorti en pleurs, le milieu de terrain pourrait louper le prochain rendez-vous des Olympiens face à Middlesbrough.

