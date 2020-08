MATCH AMICAL - Le PSG reçoit Sochaux au Parc des Princes mercredi à 19h pour un match amical, le dernier avant de rencontrer l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des champions. De nombreux cadres parisiens n'ont pas été convoqués pour cette ultime rencontre avant de s'envoler pour Lisbonne.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a convoqué pour cet ultime match de préparation au Parc des Princes un groupe de 22 joueurs, où ne figurent pas non plus Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa, blessés. Ce match à huis clos "afin de préparer les joueurs au contexte" du "Final 8" de la C1, qui débutera le 12 août à Lisbonne par un quart de finale du PSG contre l'Atalanta Bergame, servira à donner du temps de jeu et du rythme aux éléments les moins utilisés depuis la reprise.

