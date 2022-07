Match amical

22E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Montoya ne va pas pouvoir poursuivre cette rencontre et laisse sa place à Youssouf Sabaly.

20E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Canales frappe ce coup franc lointain du pied gauche mais ne parvient pas à trouver la tête d'un coéquipier.

18E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Montoya reste au sol et se fait soigner au niveau de la cheville droite.

17E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Carton jaune pour Touré après un tacle glissé rugueux sur Montoya.

14E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Payet se charge de ce coup franc et enroule une frappe du droit que Rui Silva capte tranquillement en deux temps sur sa ligne.

13E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Payet subit une faute à vingt mètres du but et obtient un très bon coup franc pour les Olympiens.

12E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Guendouzi récupère le ballon dans sa moitié de terrain et lance vite Luis Suarez vers l'avant. Le Colombien décale Clauss sur la droite qui tente de retrouver son attaquant qui rate son contrôle.

10E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Lourde frappe de Canales de l'extérieur de la surface en pivot du pied gauche et Blanco repousse des poings. Le ballon est récupéré par les Verts et Blancs sur la gauche de la surface qui ne peuvent se retrouver à nouveau en position de frappe.

9E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Clauss déborde côté droit et centre vers Luis Suarez. Ce dernier obtient un corner. Payet s'en charge mais le ballon est repoussé par les Espagnols.

7E - MARSEILLE-BETIS 0-0

La tentative lointaine de Payet manque de précision et n'inquiète pas Rui Silva.

5E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Suite à une erreur de relance de Gigot, Willian José frappe en force du droit et oblige Blanco à un arrêt déterminant. Gigot se reprend ensuite en contrant une frappe sévillane.

3E - MARSEILLE-BETIS 0-0

Les Marseillais effectuent un pressing haut en ce début de match.

1ERE - MARSEILLE-BETIS 0-0

Les Sévillans donnent le coup d'envoi de cette première période.

Marseille en 3-4-2-1

Pour ce match, Marseille se présentera en 3-4-2-1 avec Blanco dans le but devant le trio Mbemba, Gigot et Touré. Clauss est titulaire en piston droit aux côtés de Rongier, Guendouzi et Gueye. Under et Payet sont positionnés en soutien de Luis Suarez. Cela fait donc cinq recrues titularisées par Igor Tudor.

Marseille doit se reprendre

Après une victoire face à Marignane (4-1), Marseille a subi deux lourdes défaites face à Norwich (3-0) et Middlesbrough (2-0). Pour leur avant-dernier match de préparation, les Olympiens affrontent le vainqueur de la Coupe du Roi, le Real Betis. Milan sera au programme le 31 juillet.

Les compositions d'équipes

Olympique de Marseille : Blanco - Mbemba, Gigot, Touré - Clauss, Rongier, Guendouzi, Gueye - Under, Payet - Suarez

Real Betis : Rui Silva - Montoya, Luiz Felipe, Gonzalez, Miranda - Carvalho, Akuokou - Luiz Henrique, Canales, Jimenez - Willian José

Suivez OM - Betis EN DIRECT

Bonjour à tous et bienvenue sur notre page live pour la rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et le Real Betis. Coup d'envoi à 20h30.

