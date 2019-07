Match de gala au stade Raymond Kopa. Le SCO affrontait pour son sixième match de préparation les Gunners d'Arsenal. Pour ce match, où Angers fêtait son centenaire (1919-2019) et où les joueurs arboraient un maillot tout vêtu de blanc pour l'occasion, s'est incliné aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Mais Stéphane Moulin pourra tirer des éléments positifs de la prestation de ses ouailles à dix jours du début de la saison de Ligue 1 et la réception de Bordeaux. L'entraîneur angevin se montrera surtout satisfait de la performance de ses éléments offensifs, cherchant constamment à faire la différence à une équipe d'Arsenal à deux visages.

Car Unai Emery a décidé d'aligner au coup d'envoi les jeunes de l'Academy, encadré par les vieux briscards Nacho Monreal et Shkodran Mustafi. Mattéo Guendouzi était dans le onze de départ, et l'ancien Lorientais est passé à côté de son match, multipliant les approximations balle au pied et les fautes grossières qui empêchaient les Angevins d'avancer. Il a surtout laissé Baptiste Santamaria avancer balle au pied. La sentinelle, très convoitée à l'étranger et notamment par Aston Villa, a lancé dans l'intervalle Farid El-Melali, qui d'un sang-froid étonnant, a dribblé Emiliano Martinez avant de finir dans le but vide (1-0, 13e). L'ailier du SCO n'a cessé de dynamiter les attaques de son équipe en proposant, soit une solution de passe, un relais, un dribble bien sentie ou une attaque mettant à contribution le gardien des Canonniers.

Aubameyang a fait un bien fou à Arsenal

Face à une équipe B (voire C) anglaise, Pavlovic pensait donner deux buts d'avance à ses partenaires, après avoir surgi sur un coup franc de Mangani au deuxième poteau (39e). Le SCO n'en eût besoin face à la piètre prestation offensive des Anglais qui ne sont montrés guère dangereux lors du premier acte, si l'on peut mettre en avant la tête de Martinelli juste à coté des buts de Butelle (40e). Prévisible pour la jeune garde d'Arsenal. Mais Unai Emery a pris les choses en main pour lancer Aubameyang et Mkhitaryan juste après l'heure de jeu. Arsenal n'a cependant pas eu besoin de l'appui de ses stars dix minutes plus tôt pour égaliser par l'intermédiaire de Nelson, battant d'un plat du pied droit Butelle après un centre de Maitland -Niles et un cafouillage dans la surface (1-1, 50e).

L'entrée du Gabonais et de l'Arménien ont fait mal à une défense angevine valeureuse et combative mais dont la fatigue semblait gagner. Par ses accélérations et son flair, l'ancien de Dortmund a semé la panique dans les 30 derniers mètres adverses, et les supporters du SCO ont bien cru la charnière Pavlovic-Thomas allait craquer. Elle n'en était pas loin après, après une frappe enroulée côté par Mkhitaryan, repoussée dans un premier temps par Butelle, puis revenue dans les pieds d'Aubameyang qui reprenait inexplicablement au-dessus (83e). Un énorme raté qui envoyé les deux équipes aux tirs au but. Ironie du sort, c'est Reine-Adélaïde, ancien Gunner et auteur d'une performance convaincante, qui a vu sa tentative stoppée par Martinez et offrit la victoire à son ancienne formation.