Thiago Silva et Verratti de retour parmi les titulaires contre Beveren

Thiago Silva, dont c'est le dernier été avec le club, et Marco Verratti réintègrent le onze de départ du Paris SG à l'occasion du match amical contre les Belges de Waasland-Beveren, vendredi (19h00), selon la feuille de match.

Les deux joueurs ont débuté du banc la rencontre de rentrée au Havre (9-0), dimanche dernier. Pour le Brésilien, il s'agit, face aux Flamands, de l'une de ses dernières occasions de fouler la pelouse du Parc des princes, avant son départ prévu fin août. Presnel Kimpembe et Leandro Paredes, titulaires en Normandie, font les frais de ces changements.

L'équipe choisie par l'entraîneur Thomas Tuchel se rapproche de celle qui devrait jouer la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne le 24 juillet. Neymar, Kylian Mbappé, Angel di Maria et Mauro Icardi figurent ainsi dans le onze, tout comme Idrissa Gueye, Marquinhos et Keylor Navas. Seule exception, la présence de Mitchel Bakker dans le couloir gauche de la défense, en l'absence de Juan Bernat (menagé) et Layvin Kurzawa (remplaçant). Ce match face à la lanterne rouge du dernier Championnat de Belgique se déroulera sous un format particulier, de quatre périodes de trente minutes.

Composition du Paris SG: Navas - Kehrer, Marquinhos, T. Silva, Bakker - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Icardi, Mbappé

