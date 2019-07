Au terme d'une rencontre compliquée, l'OL s'est remis à gagner. Les Gones ont remporté leur première victoire estivale face à Arsenal ce dimanche à l'Emirates Stadium (2-1). Un temps menés au score, les joueurs de Sylvinho on finalement fait la différence grâce à un doublé de Moussa Dembélé. Si tout n'a pas été parfait, les Lyonnais ont su faire preuve de réalisme pour renverser le cinquième du dernier championnat anglais. Arsenal concède sa deuxième défaite de rang.

Le score est très flatteur pour l'OL, tant il n'y a pas vraiment eu match entre les deux équipes dans le jeu. Dans leur 4-2-3-1, les Gunners ont très vite fait étalage de leur technique face à des Lyonnais timides dans les duels. La sortie prématurée d'Alexandre Lacazette, blessé à la cheville (12e), n'a pas eu d'impact.

Dembélé, l'homme qui a tout changé

À force de reculer sans parvenir à se montrer entreprenant, Lyon a concédé beaucoup trop d'espaces aux Gunners. Bien inspiré durant la rencontre, Henrik Mkhitaryan n'est pas passé loin de faire trembler les filets lyonnais mais sa reprise de volée, a frôlé le cadre (22e). Les Gunners ont toutefois fini par être récompensés de tous leurs efforts. Idéalement servi par Henrik Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang a repris de volée le centre de son coéquipier, devant un Anthony Lopes totalement impuissant (1-0, 36e). Piqués au vif, les Lyonnais ont montré un visage plus conquérant dans le second acte. Les entrées de Moussa Dembélé et Houssem Aouar notamment, ont rééquilibré le bloc lyonnais.

Bien plus haut sur le terrain, les joueurs de Sylvinho se sont montrés nettement plus dangereux. Memphis Depay par deux fois (40e, 51e) a failli faire craquer l'arrière-garde d'Arsenal. Finalement peu après son entrée en jeu, Moussa Dembélé sur son premier ballon, a remis l'OL dans le sens de la marche (1-1, 66e). Par la suite les Gunners ont un temps cru s'assurer la victoire, grâce à un but de Gabriel Martinelli, refusé pour une position d'hors-jeu (74e). Idéalement servi par Houssem Aouar, Moussa Dembélé a finalement scellé la victoire de l'OL, s'offrant au passage un doublé. L'OL l'a emporté sans briller, et c'est bon signe.