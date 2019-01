Match amical : À cinq mois du Mondial, les Bleues s'imposent face aux Etats-Unis (3-1)

L'équipe de France a parfaitement lancé son année 2019, au Havre, à cinq mois de la Coupe du monde, en s'imposant largement (3-1) face aux Etats-Unis, champions du monde en titre. Au terme d'une prestation aboutie en attaque et solide défensivement, les joueuses de Corinne Diacre ont empoché un 8e succès consécutif, grâce à un doublé de Kadidiatou Diani et au premier but en A de Marie-Antoinette Katoto.

Pour cette rencontre face aux numéros 1 du classement Fifa qui ont commencé sans plusieurs de leurs cadres (Rapinoe, Lloyd), Corinne Diacre a choisi d'aligner un 4-2-3-1 où Diani figurait en pointe. Sur le côté droit, que la joueuse du PSG occupe habituellement, c'est Delphine Cascarino qui a été choisi, et celle-ci a fait son match, provoquant nombre de différences face à une Emily Fox dépassée. Dès la 9e minute, c'est l'ailière lyonnaise qui a débordé avant de trouver Diani au premier poteau, qui marquait d'un tir en pivot précis (1-0).

Diani brille, Katoto réagit

Le show Cascarino ne s'est pas arrêté là, et la Lyonnaise aurait pu être crédité d'une deuxième passe décisive si Kadidiatou Diani n'avait pas manqué sa reprise (27e). Cette dernière a eu d'autres occasions de doubler la mise au cours d'une première période à l'avantage des Bleues (39e, 40e). Si les Françaises ont souvent laissé le ballon aux Américaines, elles ont longtemps dominé les débats dans l'entrejeu, grâce à Henry et Bussaglia. Peu inquiétées en première période, les Bleues ont vu les Américaines manquer de réalisme au retour des vestiaires (53e, 55e).

Eugénie Le Sommer a elle aussi loupé une grosse occasion (51e), avant que Diani ne double la mise d'un beau lob (2-0, 56e). Tancée par la sélectionneuse cette semaine devant la presse, Marie-Antoinette Katoto a parfaitement répondu en ouvrant son compteur but chez les grandes après un bon service en profondeur de Bussaglia (3-0, 78e). Sous la pression américaine (70e, 83e), la France a fini par concéder un but de Mallory Pugh dans les arrêts de jeu, comme contre le Brésil en novembre (3-1, 90e+1). Une réalisation anecdotique pour les Françaises, qui sont les premières à battre les Etats-Unis depuis l'Australie… en juillet 2017.