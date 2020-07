MATCHES MAICAUX - Après trois premiers matches amicaux encourageants conclus sur autant de victoires, Saint-Etienne a été mis en échec, samedi au stade Geoffroy-Guichard, à huis clos, par le champion de Belgique Anderlecht à l'occasion de deux rencontres de 75 minutes chacune et perdues toutes les deux (2-1, 1-0).

C'était la dernière sortie de l'équipe forézienne avant d'affronter le PSG le 24 juillet en finale de la Coupe de France. Elle s'est soldée par deux défaites face à Anderlecht après deux rencontres de 75 minutes (2-1, 1-0). L'unique but stéphanois a été inscrit sur penalty par Ryad Boudebouz qui a égalisé juste avant la mi-temps de la première partie. L'entraîneur des Verts, Claude Puel a choisi d'aligner deux équipes mixtes plutôt qu'un onze proche de celui qui débutera au Stade de France vendredi.

Plusieurs associations ont toutefois été testées comme en défense centrale avec Timothée Kolodziejczak et Wesley Fofana lors du premier match auxquels ont succédé Loïc Perrin et Harold Moukoudi lors du second. Sur le flanc gauche, le Brésilien Gabriel Silva s'est blessé à une cuisse et semble désormais incertain pour affronter le PSG et pourrait contraindre Puel à faire glisser Kolodziejczak à sa place alors que Mathieu Debuchy devrait occuper le poste d'arrière droit.

M'Vila rassure

Blessé au pied gauche contre Charleroi (4-0) mercredi, Yann M'Vila a tenu sa place sur la deuxième rencontre associé à Mahdi Camara au milieu. Camara comme Kolodziejczak, qui devaient être suspendus, pourront finalement jouer la finale sur décision de la fédération. En revanche, le secteur offensif paraît plus incertain même si le buteur Denis Bouanga semble partant assuré. Six joueurs ont évolué durant les deux fois 75 minutes mais avec un seul but inscrit sur penalty, aucun ne paraît avoir marqué des points.

