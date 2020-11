"On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus", a déploré mardi Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich, à propos de l'enchaînement des matches, dans une interview accordée au site Sportbuzzer. Depuis l'ouverture de la saison 2020-2021, Kingsley Coman a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives toutes compétitions confondues.