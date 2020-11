Football

Le Débrief : "Deschamps risque de couper des têtes, Ben Yedder, Nzonzi et Lenglet en premiers"

MATCHES AMICAUX – L’humiliante défaite face à la Finlande a dû irriter au plus haut point Didier Deschamps et il paraît claire qu’elle laissera des traces. Pour nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier, trois joueurs sont particulièrement en danger.

