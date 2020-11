Federico Bernadeschi a lui trouvé matière à chasser un peu son spleen de début de saison. En grosse difficulté à la Juventus, le plus expérimenté des Italiens du soir au coup d'envoi (et le seul qui avait marqué avec les Azzurri avant ce match) s'est démené et a signé un joli but du gauche (27e), son cinquième en 25 sélections. Roberto Mancini, qui a suivi le match à distance pour cause de quarantaine, avait concocté une équipe expérimentale, avec seulement deux titulaires à plus de dix sélections : Bernadeschi et Sirigu, qui a seulement dû s'employer pour détourner en corner un centre dévié vicieux (28e). L'attaquant de Bologne Riccardo Orsoloni (86e) a conclu la soirée sur penalty.