PSG 0 - 0 Orléans :

45e : Mi-temps au Stade de la Source ! Le PSG et Orléans sont dos à dos après un premier acte équilibré. Les Parisiens ont le ballon mais n'en font pas grand chose. C'est même le pensionnaire de National qui a eu la meilleure occasion de la rencontre mais Soumaré a perdu son duel avec Letellier.

42e : A noter que Navas est parti à l'échauffement. On devrait donc voir le gardien costaricien entrer en jeu pour le début de la seconde période.

Matches amicaux Depay : "Qui n’aimerait pas signer au Barça ?" 12/11/2020 À 07:57

39e : Benkaid se bat bien sur l'aile gauche pour conserver le ballon. Il trouve Diallo en retrait dont le centre en première intention est repoussé par Bitshiabu.

36e : Belle surprise pour les supporters orléanais. Leur équipe a remplacé à la dernière minute le Genoa pour affronter le PSG.

33e : Simons tente de combiner avec Icardi mais le milieu du PSG manque son contrôle et commet une faute.

30e : Première opportunité pour le vice-champion de France. Sur un second ballon, Draxler sert en une touche Dina Ebimbe aux abords de la surface. Le jeune parisien enroule son ballon mais L'Hostis se couche sur sa gauche !

25e : Le PSG a évidemment le ballon mais n'est pas dangereux pour l'instant. Au contraire d'Orléanais sans complexe qui auraient pu ouvrir le score il y a quelques minutes.

22e : Quelle occasion pour Orléans ! Sur un nouveau ballon en profondeur, Bitshiabu est pris dans son dos. Soumaré en profite et se présente face à Letellier mais son extérieur du pied n'est pas assez tranchant et le gardien parisien parvient à capter en deux temps !

21e : Long ballon dangereux en profondeur plein axe mais Letellier effectue une bonne sortie pour soulager les siens.

19e : Parti dans le dos de la défense, Nkada est signalé hors-jeu. Cela se joue à quelques centimètres.

17e : Icardi est au sol après une faute de Saint-Ruf. L'Argentin grimace mais finit par se relever.

14e : Servi par Draxler côté gauche, Kalimuendo provoque son vis-à-vis dans la surface et veut centrer du gauche. Mais son geste est totalement manqué.

11e : Paris fait tourner le cuir dans le camp adverse sans trouver de décalage pour le moment.

8e : A noter que le club de la capitale s'est organisé en 4-4-2 avec le duo Icardi-Kalimuendo devant.

6e : Le PSG obtient le premier corner de la partie. C'est frappé à deux par Draxler et Orléans finit par récupérer une sortie de but.

4e : La première frappe de la rencontre est pour Orléans. Mais la tentative de Soumaré est trop molle pour inquiéter Letellier.

3e : Voici le onze concocté par Xavier Collin.

1ère : Le coup d'envoi est donné par Orléans, c'est parti !

18:58 : Les 22 joueurs pénètrent sur la pelouse du Stade de la Source.

18:55 : A noter que Mauricio Pochettino a prolongé son contrat hier jusqu'en 2023, mettant un terme aux rumeurs de départ.

18:50 : De son côté, Orléans a déjà joué quatre matches amicaux avec un succès contre Auxerre (3-1), un nul face à Bourges (1-1) et deux revers face à Châteauroux et Caen (1-2 et 1-3). Les Loirétains démarrent leur saison le vendredi 6 août sur la pelouse de Laval.

18:45 : Simons, titulaire ce soir, a inscrit deux buts lors des trois premières rencontres amicales.

18:42 : Les Parisiens ont déjà disputé trois matches amicaux. Le bilan : deux victoires (4-0 contre Le Mans et 2-1 face à Augsbourg) et un nul (2-2 contre Chambly). Avant la reprise le dimanche 1er août face à Lille pour le Trophée des Champions, ils en joueront un dernier : mardi contre le FC Séville.

18:39 : Le PSG devait initialement affronter le Genoa mais le club italien a annulé sa venue en raison du contexte sanitaire. Le vice-champion de France défie donc finalement Orléans, pensionnaire de National depuis la saison dernière, chez lui au Stade de la Source.

18:36 : Le onze orléanais n'a pas encore été communiqué. Nous vous le transmettrons dès que possible.

18:33 : Les compositions sont désormais officielles. Le PSG se présente avec de nombreux jeunes. Notons tout de même les titularisations de Kehrer, Draxler, Icardi et Kalimuendo. De retour après avoir contracté le Covid, Hakimi démarre sur le banc. Ramos est toujours absent.

18:30 : Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre le match amical entre le Paris Saint-Germain et l'US Orléans (National). Coup d'envoi à 19h !

Matches amicaux Personnalité, audace, culot : Thuram, rare éclaircie d’une morne soirée 11/11/2020 À 23:52