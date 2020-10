Le défenseur de l'OL Léo Dubois, testé positif au Covid-19, a été "placé à l'isolement" à l'issue de l'entraînement des Bleus auquel il a pris part mardi soir à Clairefontaine, a annoncé la Fédération française de football. Le Lyonnais, qui avait subi un test "négatif" avant le début du rassemblement, ne jouera pas mercredi contre l'Ukraine en amical et sera remplacé numériquement par le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy pour les rencontres de Ligue des nations contre le Portugal dimanche à Saint-Denis et en Croatie le 14 octobre, a fait savoir la FFF.

De son côté, l'Ukraine est est privée de six joueurs du Shakhtar Donetsk après une flambée de contaminations au sein de leur club : le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu Taras Stepanenko, testés positifs, ainsi que quatre autres partenaires contraints à l'isolement. Et comme deux autres portiers ont aussi été contaminés après de nouveaux tests réalisés mardi soir, c'est Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), le dernier gardien disponible dans la sélection, qui se retrouve propulsé dans les cages face aux champions du monde en titre.