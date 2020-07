Un duo Neymar-Mbappé en forme, 20 buts inscrits, 0 encaissé : Paris, une préparation idéale

Un Paris Saint-Germain sérieux s’est imposé mardi contre le Celtic (4-0), trois jours avant la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne. De bon augure pour Thomas Tuchel et ses hommes, en vue du quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta.

20 buts marqués, zéro encaissé, le tout en trois matches. Le Paris Saint-Germain a clôt d’une manière idéale sa préparation estivale avant les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue (24 et 31 juillet) mais aussi avant le quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta.

En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est montré très satisfait du bilan de son équipe : "Je suis quand même content, on a encore gagné sans encaisser de but. C’est la dernière phase de la préparation de cette finale. Pour un match amical, contre une équipe très forte, je suis content." Même s’il a été inquiété pendant dix minutes en première mi-temps par le Celtic, le PSG n’a pas flanché.

Matches amicaux Neymar, Mbappé et Icardi face au Celtic, Verratti sur le banc IL Y A 6 HEURES

Play Icon WATCH Marquinhos, Mbappé, Neymar : Après Thiago Silva, quel serait le capitaine idéal pour le PSG ? 00:09:00

Le duo Neymar-Mbappé a encore prouvé mardi qu’il était en grande forme. L’international français a rappelé à la mi-temps qu’il serait parisien la saison prochaine, un rappel important pour Tuchel : "C’est un joueur clé, c’est notre joueur. C’est un cadeau de travailler avec lui, avec des joueurs comme Kylian, Ney, Angel, Mauro, Marqui, Leo, Thiago, Kimpembe… Ce sont des joueurs extraordinaires. Il y a vraiment une très bonne connexion entre Ney et Kylian. Ça fait plaisir à tout le monde. C’est une vraie force du PSG. C’est top."

Une vraie force sur laquelle le club de la capitale va pouvoir compter pour les échéances à venir. La composition de début de match devrait sensiblement être la même vendredi lors de la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne. Tuchel, qui a changé son équipe à la mi-temps, peut également être rassuré sur son turn-over. Herrera, Sarabia, Verratti, tous se sont montrés en forme : "En donnant 45 minutes à tous les joueurs, on s'est préparé de la meilleure des façons. L'objectif était d'arriver sans blessure avec les jambes et la tête fraîches." Le coach allemand a du choix.

Play Icon WATCH "La notion de troisième homme, c'est Neymar qui l'a créée" 00:00:50

"Gagner tous les titres possibles"

Même s’il hésite encore dans le couloir gauche, c’est Mitchel Bakker qui a débuté la rencontre, mais Layvin Kurzawa a fait une bonne deuxième mi-temps : "Mitchel Bakker a l’avantage de ne s’être jamais blessé. Il a fait tous les entraînements. Il a l’avantage physiquement. Layvin a manqué quelques entraînements à cause d’une petite blessure dans le dos. Il a manqué quatre ou cinq jours, ça fait beaucoup dans une phase courte de préparation. (...) On va prendre la décision de qui commence le jeudi, après le dernier entraînement."

Le PSG doit jouer deux finales de coupes domestiques, et un match amical face à Sochaux le 5 août avant le quart de finale face à l’Atalanta. Pas question pour les Parisiens de hiérarchiser les compétitions, Herrera a bien insisté à la fin du match au micro de BeIn Sport : "On a un match très important pour le club vu qu'on a perdu la finale l'an dernier. On est prêts pour jouer et pour essayer de gagner tous les titres possibles." Y compris la Ligue des champions.

Football Depay n'a rien perdu de sa justesse technique : la preuve avec ce but 18/07/2020 À 21:21