L’Olympique Lyonnais démarre sa préparation par une victoire. Opposé au club partenaire de Bourg-en-Bresse Péronnas ce soir en match amical, l’OL s’est logiquement imposé 4 buts à 2 sur la pelouse du Stade Marcel-Verchère. Les Lyonnais ont rapidement ouvert la marque par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette (7e) avant qu’Houssem Aouar (48e), Moussa Dembélé (55e) et Irvyn Lomami (68e) ne corsent l’addition en seconde mi-temps. Amine El Ouazzani (79e et 87e) a, de son côté, sauvé l’honneur des Bressans grâce à un doublé en tout fin de match.

Ad

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport

Matches amicaux Diacre ne s'enflamme pas avant l'Euro : "On a encore des choses à peaufiner" 01/07/2022 À 22:03

Le jeu

Organisé en 4-3-3 en première comme en deuxième mi-temps, l’OL a affiché un visage plutôt séduisant dans ce premier match de préparation. Soucieux de bien construire de l’arrière, les Lyonnais ont également fait montre d’un gros pressing à la perte du ballon et d’une volonté de vite se projeter vers l’avant. Entreprenants sur le plan offensif à défaut d’avoir toujours su convertir leurs occasions de but, les Rhodaniens ont tout de même réussi à faire trembler à quatre reprises les filets adverses grâce notamment à un deuxième onze bien plus clinique que son prédécesseur.

Seule ombre au tableau côté lyonnais : les hommes de Peter Bosz ont encaissé deux buts très évitables en fin de rencontre sur des sautes de concentration qui ne pardonneront pas en Ligue 1.

Le onze de la 1ère période : Lopes - Gusto, Mendes, Luekba, Henrique - Faivre, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette (cap.), Toko Ekambi

Le onze de la 2nde période : Riou - Lomami, Boateng, D. Da Silva, Dubois - Reine-Adélaïde, Paqueta, Aouar - Kadewere, Dembélé (cap.), Barcola.

Le crève-cœur Mandanda : "C'est le premier gros risque pris par Longoria"

L’homme du match

Pour son grand retour sous le maillot de l’OL, le capitaine Alexandre Lacazette n’a pas déçu. Non content d’ouvrir le score dès la 7e minute de jeu et de lancer son équipe vers une première victoire cette saison, l’attaquant français s’est montré omniprésent sur le front de l’attaque lyonnaise. Véritable aimant à ballon, le buteur tricolore s’est également révélé précieux par son jeu en mouvement et son touché de balle toujours aussi soyeux.

Rampe de lancement de quasiment toutes les offensives rhodaniennes, Lacazette semble déjà bien en jambes. En seconde mi-temps, Lucas Paqueta, Houssem Aouar et Moussé Dembélé ont également réussi leur reprise face à la modeste formation de Bourg-en-Bresse.

Les déclarations

Johann Lepenant (milieu de terrain de l'OL) : "J’avais hâte de commencer sous le maillot lyonnais. On a essayé de répéter ce qu’on avait travaillé à l’entraînement. Je ne suis pas à 100%. On vient de reprendre, il faut du temps. Le but de la préparation est de monter en puissance."

Maxence Caqueret (milieu de terrain de l'OL) : "Les matches de préparation sont fait pour s’améliorer. On va continuer à travailler. Je n’avais aucune appréhension avec mon genou. Je suis prêt à entamer cette nouvelle saison. Je progresse petit à petit dans cette présaison."

Peter Bosz (entraîneur de l'OL) : "Je suis heureux d’avoir joué ce premier match de la saison. On a vu de beaux buts, des occasions ratées aussi. J’ai vu de bonnes choses et d’autres choses que l’on doit mieux faire. C’est normal. On n’a pas bien joué à la fin. On va en discuter avec les joueurs. J’ai dit à tout le monde de jouer les 45 minutes à fond. Lacazette ? Il a marqué très vite ce qui est très bien pour lui. Ses coéquipiers doivent maintenant apprendre de quelle façon il joue. C’est un bon joueur."

Pourquoi le dossier Lewandowski s'éternise-t-il ?

Matches amicaux 7-0 : les Bleues signent un carton pour boucler leur préparation 01/07/2022 À 21:05