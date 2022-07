Arsenal a battu Chelsea sur le score de 4-0 lors d'un match amical disputé samedi au Camping World Stadium, à Orlando (Floride, Etats-Unis), grâce à des buts de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga.

Bien servi par Granit Xhaka, Jesus a ouvert le score à la 16e minute sur un joli lob face à Edouard Mendy, avant que Martin Odegaard ne double la mise à la 36e, après une passe de Gabi Martinelli. Mason Mount a failli tromper Aaron Ramsdale à la 49e sur une frappe puissante qui a heurté le poteau, juste avant la mi-temps.

Retour en Europe

Se trouvant au rebond après un double arrêt de Mendy, Bukayo Saka a porté le score à 3-0 à la 65e, malgré un léger hors-jeu. Délaissé par la défense des Blues, Albert Sambi Lokonga a inscrit le dernier but de la rencontre à la 92e, sur une tête après un centre de Cédric Soares.

Vainqueurs de la très symbolique Florida Cup, les hommes de Mikel Arteta ont surtout montré une plus grande envie que les Blues et ont profité de leurs errements défensifs.

C'est la fin de la tournée américaine pour les deux clubs, qui rentrent en Europe disputer un dernier amical avant la reprise du championnat anglais le 6 août: Chelsea ira affronter Udinese le 29 juillet, tandis qu'Arsenal accueillera Séville le 30 juillet.

City bat le Bayern, Haaland ouvre son compteur

C'était la troisième affiche alléchante de la nuit aux Etats-Unis. A Green Bay dans le Wisconsin, Manchester City a disposé du Bayern Munich (1-0) en match amical. Et bien évidemment, le buteur l'unique buteur de cette rencontre a été Erling Haaland. Le Norvégien a donc marqué son premier but avec ses nouvelles couleurs. Alors, ce n'était pas un but officiel, mais voilà l'ancienne machine à marquer du BvB lancée avec son nouveau club.