Corinne Diacre, que retenez-vous de cet ultime amical facilement gagné ?

Corinne Diacre. : "On a pu donner du temps de jeu à un maximum de joueuses, c'est un match qu'on s'est rendu facile dans les premières minutes. La préparation se termine, maintenant on va se concentrer sur la compétition à partir de la semaine prochaine. Les performances individuelles et la performance collective ont été satisfaisantes, on termine sans blessure et on va récupérer Sakina (Karchaoui), Grace (Geyoro) et Wendie (Renard) la semaine prochaine. On aura le groupe au complet pour démarrer nos séances sur le sol anglais."

N'avez-vous pas des regrets concernant le choix des adversaires, peu dangereux, en préparation ?

C.D. : "On s'adapte aux équipes qu'on a face à nous, on s'adaptera aussi face à l'Italie le 10 juillet (en entame de l'Euro), ça ne sera pas un problème pour nous. On se mettra dans les bonnes conditions. Aujourd'hui on a commencé le match très sereinement et de manière très rigoureuse, on ne les a pas non plus laissées respirer les dix premières minutes, on a marqué le premier but au bout de cinq minutes, on a pris les choses par le bon bout. Il faudra encore travailler, malgré tout on a encore des choses à peaufiner."

La prolongation de Katoto au PSG ? On va pouvoir partir en Angleterre sereinement maintenant

Marie-Antoinette Katoto a enfin annoncé sa décision de prolonger au PSG. Etes-vous satisfaite que ce long feuilleton se termine ?

C.D. : "Je savais hier que c'était imminent, c'était dans les clous, plusieurs journalistes parmi vous l'avaient annoncé. Ce n'était qu'une question de temps et on n'en a pas discuté hier ni aujourd'hui. On en avait discuté il y a quelques temps, il fallait être patient. On l'a été, Marie aussi, elle a été performante ce soir, elle a marqué un but, ça lui fait du bien et ça nous fait du bien également. On va pouvoir partir en Angleterre sereinement maintenant."

