L'OM sera certainement l'une des équipes à jouer le haut de tableau la saison prochaine en Ligue 1. Mais pour se préparer au mieux à cette échéance, l'équipe de Jorge Sampaoli, qualifiée en Ligue des champions, disputera plusieurs matches amicaux cet été. Ils ont tous été officialisés ce jeudi par le club olympien dans un communiqué. Supporters marseillais, prenez note.

Ad

Pour commencer, l'OM affrontera le Marignane FC le 13 juillet, avant de rencontrer Norwich City trois jours plus tard (16 juillet). Le 22 juillet, ce sera au tour du club anglais de Middlesbrough au Riverside Stadium. Enfin, deux chocs pour conclure cette tournée estivale : le Real Betis (27 juillet) et surtout l'AC Milan le 31 juillet à l'Orange Vélodrome. De quoi rappeler, pour les plus nostalgiques, la finale de 1993. Les diffusions des matches seront assurées sur les antennes du groupe Altice et la chaîne officielle Twitch de l'OM.

Ligue 1 Boudjellal revient sur le rachat avorté de l'OM : "J'ai été berné par Ajroudi" IL Y A 2 HEURES

Le calendrier complet :

13 juillet : OM - Marignane FC (Centre d'entraînement R.L.D, 11h)

16 juillet : OM-Norwich City (Stade Parsemain, 18h)

22 juillet : Middlesbrough-OM (Riverside Stadium, 20h)

27 juillet : Real Betis-OM (Proact Stadium, 20h30)

31 juillet : OM-Milan (Orange Vélodrome, 18h)

Football Zidane, regard d’Algérie IL Y A 3 HEURES