Soirée contrastée pour l'OL et sans doute enrichissante pour Peter Bosz. Après son premier match de préparation réussi contre Bourg-en-Bresse, remporté 4-2 samedi dernier, les hommes de Peter Bosz ont disputé deux rencontres face au Dynamo Kiev, au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jailleu.

Pour la première des deux rencontres, le coach néerlandais de l'OL avait aligné une équipe bis où seul Paqueta faisait office de potentiel titulaire pour le début du championnat en août. Et pour ce match là, débuté à 18h, l'obstacle était trop haut pour l'OL. Face à un adversaire taillé pour son échéance européenne à venir, son tour préliminaire de C1 à venir contre Fenerbahçe, les hommes de Peter Bosz ont été contraint de rentrer aux vestiaires avec un but de retard à la pause et ne sont pas arrivés à renverser le match en deuxième période (3-1).

Avec une équipe bis et contre une formation désireuse d’être compétitive après un championnat interrompu en février dernier suite à la guerre en Ukraine, l’OL a dû concéder une défaite contre des visiteurs dominateurs. Rapidement dangereux sur des tentatives de Bradley Barcola (3e) ou Lucas Paquetá (9e, 17e, 56e), les Rhodaniens se sont progressivement fait surprendre par des attaques rapides. Titulaire dans le but lyonnais, Rémy Riou s’est manqué dans sa sortie en fauchant Vladyslav Supryaha. Heureusement pour les locaux, Vladyslav Vanat a trouvé le poteau sur le penalty en faveur des siens (20e).

El Arouch principale éclaircie

Un avertissement sans frais donc, mais la vraie sanction n’a pas tardé à arriver pour autant. Sur une couverture de balle un peu trop laxiste de Cenk Ozkaçar, le capitaine Denys Garmash parvient à récupérer le ballon et prendre de vitesse le défenseur central turc avant de fixer Riou. Seul face au but vide, Denys Antyukh a ouvert le score (27e, 0-1). Sans un hors-jeu de Vanat (32e) et un double arrêt de Riou (41e), l’addition aurait même pu être plus lourde à la pause.

Mais c’est finalement à l’entrée de la deuxième période que le Dynamo a doublé la mise sur une frappe enroulée de Supryaha (57e, 0-2). Dos au mur, l’OL s’est trouvé quelques ressources pour réagir grâce à sa nouvelle pépite Mohamed El Arouch. Servi en retrait par un Tino Kadewere peu inspiré jusqu’ici, le Gone a trouvé la faille d’une frappe tendue du pied droit au premier poteau (60e, 1-2).

Par la suite, une série de changements initiée par Peter Bosz a permis à Kayne Bonnevie de s’offrir un baptême du feu en terre berjallienne. Quelques minutes plus tard, le gardien remplaçant captait le tir de Supryaha pour éviter un nouveau break (68e). Peine perdue : le portier n’a rien pu faire sur le tir en pivot du jeune Nazar Voloshyn pour tuer le suspense dans la rencontre (86e, 1-3).

Une équipe titulaire bien plus emballante et des jeunes éblouissants

Dans la deuxième rencontre du soir dans un stade plus habitué au ballon ovale, Peter Bosz avait aligné ce qui pourrait ressembler à une équipe type. Lacazette était une nouvelle fois titulaire dans l'axe de l'attaque, aux côtés du Brésilien Tetê et de Karl Toko-Ekambi, capitaine du soir. Au milieu de terrain, en l'absence de Caqueret et Tolisso blessés , Faivre, Reine-Adelaïde et Lepenant étaient alignés. La défense était elle composée de Gusto-Mendes-Lukeba et Henrique alors que Lopes gardait la cage lyonnaise.

Une composition qui a permis aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette de s'imposer 3-0 face aux Ukrainiens. Le jeune Castello Lukeba a ouvert le score de la tête sur corner au retour des vestiaires, avant que Peter Bosz ne change l'ensemble de son onze après 66 minutes de jeu. L'occasion, pendant un peu moins de 30 minutes de découvrir les nouveaux visages de la formation lyonnaise. Philippe Boueye, d'une frappe lourde des trente mètre a doublé la mise avant que Sekou Lega ne soit à la conclusion d'une action splendide qui devrait tourner un moment sur les réseaux sociaux.

A trois semaines de retrouver la Ligue 1 face à Ajaccio, et alors que l'OL affrontera Anderlecht, Willem, Feyenoord et l'Inter Milan pour la suite de sa préparation, Peter Bosz et ses hommes vont pouvoir s'appuyer sur cette belle victoire pour préparer la suite de leur mois de juillet.

