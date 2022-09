Transféré pour quelque 80 millions d'euros cet été à Chelsea, Wesley Fofana a été convoqué par l'équipe de France Espoirs, lors de la prochaine trêve internationale, au même titre qu'Amine Gouiri, le néo-Rennais, et Rayan Cherki qui fête son retour avec les Bleuets.

Le sélectionneur Sylvain Ripoll a dû faire sans Benoit Badiashile et Eduardo Camavinga, appelés à l'étage supérieur chez les Bleus, pour les matches amicaux contre l'Allemagne, le 23 septembre (18h15) à Magdebourg, et face à la Belgique le 26 septembre (21h) à Valenciennes.

Malo Gusto, Castello Lukeba et Maxence Caqueret représenteront l'Olympique Lyonnais en compagnie de Rayan Cherki, plus vu chez les Espoirs depuis novembre 2021. Tanguy Kouassi est le seul nouvel appelé parmi les 23 sélectionnés en vue de ces rencontres de préparation à l'Euro 2023, prévu en juin en Roumanie et en Géorgie. Le gardien angevin Yahia Fofana et le défenseur lillois Bafodé Diakite ne comptent aucune sélection mais ont déjà participé à des stages chez les Bleuets, sans entrer en jeu.

La liste

Gardiens : Guillaume Dietsch (Seraing/BEL), Yahia Fofana (Angers), Illan Meslier (Leeds/GBR)

Défenseurs : Bafodé Diakite (Lille), Wesley Fofana (Chelsea/GBR), Malo Gusto (Lyon), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Tanguy Nianzou Kouassi (Séville FC/ESP), Castello Lukeba (Lyon), Quentin Merlin (Nantes), Adrien Truffert (Rennes)

Milieux : Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Sofiane Diop (Monaco), Kouadio Koné (Mönchengladbach/ALL), Enzo Le Fée (Lorient), Khéphren Thuram (Nice)

Attaquants : Rayan Cherki (Lyon), Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad/ESP), Amine Gouiri (Rennes), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Nathan Ngoumou (Mönchengladbach/ALL), Georginio Rutter (Hoffenheim/ALL)

