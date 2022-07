Dans une ambiance digne de la Ligue des champions, le RC Lens a arraché un succès de prestige face à l'Inter Milan (1-0), samedi lors d'un match de préparation disputé dans son chaudron de Bollaert-Delelis. L'attaquant belge Loïs Openda, recrue phare du mercato lensois, a fait chavirer de bonheur les plus de 33 000 supporters présents en offrant la victoire aux Sang et Or à la dernière minute (90e).

Ad

Le RCL a copieusement dominé la première période, mais a souffert lors de la seconde, surtout après l'entrée de Romelu Lukaku à l'heure de jeu. Le capitaine artésien Seko Fofana, convoité par le Paris Saint-Germain, a allumé la première mèche mais son tir est passé juste à côté (17e). Peu après, Ignatius Ganago a été devancé de justesse par le gardien Samir Handanovic (19e). Le portier nerazzuri a ensuite repoussé une frappe enroulée de Florian Sotoca (32e), avant de détourner en corner une tête de Ganago (40e).

Ligue 1 Clauss veut aller à l'OM, Lens attend 10 millions d'euros 13/07/2022 À 22:06

Lens va ensuite affronter West Ham

La seule occasion intériste du premier acte a été une frappe timide d'Edin Dzeko qui n'a pas inquiété Brice Samba (43e). Après la pause, les Sang et Or ont baissé un peu le pied et les Milanais ont commencé à se montrer. Peu après son entrée, Lukaku s'est signalé en réalisant un débordement tout en puissance avant de servir idéalement Lautaro Martinez, qui n'a pas cadré sa reprise (67e).

La réponse artésienne n'a pas tardé : entré au retour des vestiaires, Openda a buté sur Handanovic (69e). Samba s'est encore illustré en repoussant deux nouvelles tentatives de Lukaku (75e) et Martinez (79e), et c'est finalement Openda qui a délivré Bollaert en reprenant au premier poteau un corner tiré par Jimmy Cabot (1-0, 90e). Les Sang et Or disputeront un nouveau match de prestige sur leur pelouse samedi prochain face à West Ham, avant de débuter le championnat le dimanche 7 août contre Brest.

Ligue 1 Haise prolonge jusqu'en 2025 au RC Lens 23/05/2022 À 16:23