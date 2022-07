L’Olympique Lyonnais a signé ce samedi sa troisième victoire en quatre matchs de préparation face à Anderlecht (2-3). Sur le terrain d’entraînement des Belges, les Lyonnais l’ont emporté grâce à Moussa Dembélé (37e), Ryan Cherki (54e) et Sofian Augarreau (84e) malgré les buts d’Antoine Colassin (14e) et Lucas Stassin (73e) pour les Mauves.

Il est toujours délicat de tirer des enseignements de présaison, mais Lyon continue de se rassurer. Les Lyonnais sont apparus concernés et efficaces ce samedi face à Anderlecht. Pour ce premier match face aux Belges, Peter Bosz avait choisi un 3-4-3 mêlant expérience et jeunesse. On retrouvait ainsi Jérôme Boateng en défense centrale, Léo Dubois à gauche et le duo Rayan Cherki - Moussa Dembélé devant pour l'expérience, et des jeunes pousses comme Irvyn Lomami ou Mohamed El Arouch.

Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce sont bien les moins capés qui se sont le plus montrés, Mohamed El Arouch en tête. Le jeune milieu de terrain a été le joueur le plus en vue, créant de multiples situations et s'offrant une passe décisive sur le but de Cherki (54e, 1-2). Ce-dernier s'est lui offert un but mais également une passe décisive sur l'égalisation de Dembélé (37e, 1-1). De quoi lui donner de la confiance pour sa première titularisation de la saison, même si sa prestation a manqué de constance.

Les Gones ont du talent

Les jeunes de Lyon sont aussi ceux qui ont fait pencher la balance. Après une première mi-temps décevante dans l'intensité et conclue à égalité (1-1), les Lyonnais avaient le match en main après le but de Cherki, mais ils se sont laissé rejoindre sur un trou d'air défensif (2-2). Peter Bosz a ensuite changé tous ses joueurs à un quart d'heure de la fin, comme face à Kiev, faisant de nouveau basculer la rencontre. Sofiane Augarreau s'est offert le but de la victoire d'une superbe frappe du gauche en lucarne (84e, 2-3). Deux fois opéré au genou, le milieu a confirmé son talent et la profondeur du réservoir lyonnais. Rendez-vous à 20h pour le deuxième match entre les deux équipes.

