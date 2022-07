Les Français de Liga ont brillé ce dimanche soir pour terminer leur tournée américaine en beauté. Opposé aux New York Red Bulls, le FC Barcelone s'est appuyé sur Ousmane Dembélé, en plus de Memphis Depay, pour dominer son dernier match de préparation sur le territoire américain (2-0).

Parfaitement servi par Raphinha d'une passe à l'aveugle, l'ailier tricolore, qui vient de prolonger son contrat chez les Blaugranas, a ouvert le score sur un tir croisé à la 41e minute de jeu. Robert Lewandowski a bien cru ouvrir son compteur avec son nouveau club grâce à plusieurs occasions franches (20e, 24e et 58e), l'ancien numéro 9 du Bayern Munich n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Remplacé à la 73e minute par Memphis Depay, c'est le Néerlandais qui s'est chargé du but du break à la suite d'un cafouillage dans la défense des Red Bulls, réduits à 10 après l'expulsion de Daniel Edelman cinq minutes plus tôt.

Ce match de préparation conclut la tournée américaine du club catalan, qui poursuit sa présaison avec un dernier amical contre les Pumas de Mexico, le 7 août, une semaine avant la reprise du championnat espagnol. La formation de Xavi rencontrera un ancien de la maison, Dani Alves, qui vient de s'engager, à 39 ans, avec les Pumas.

Le Real musèle la Juve

De son côté, le Real Madrid a facilement dominé la Juventus Turin (2-0) sur la pelouse du mythique Rose Bowl de Los Angeles, en Californie, grâce à des buts de Karim Benzema et Marco Asensio. Alors que l'attaquant français pensait ouvrir le score dès la huitième seconde de jeu, Federico Valverde a été signalé très légèrement hors jeu au départ de l'action. Mais Benzema n'a eu qu'à patienter que 19 petites minutes pour inscrire le premier but de la rencontre en transformant un penalty obtenu par Vinicius Jr. Avant qu'Asensio ne double la mise (2-0, 69e), parfaitement servi par Jesus Vallejo dans la surface.

La Juventus, qui n'a pas cadré le moindre tir de la rencontre, a prouvé qu'elle était en manque d'attaquants après les départs d'Alvaro Morata, de retour à l'Atletico Madrid après son prêt, et de Paulo Dybala, parti libre à l'AS Rome. La Vieille Dame poursuivra sa pré-saison avec une rencontre contre son équipe U-23 jeudi, avant un choc contre l'Atlético Madrid le 7 août.

C'était en revanche le dernier match de préparation du Real, qui commencera sa saison le 10 août, en jouant la Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort, dans une réédition de la légendaire finale de C1 de 1960, remportée par le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano et de Ferenc Puskas, sur le score de 7-3.

(Avec AFP)

