Un rêve déjà d'actualité ? Après des mois loin des terrains, Kheira Hamraoui a retrouvé la compétition avec le Paris Saint-Germain et rêve de porter à nouveau le maillot de l'équipe de France, dont la sélectionneure Corinne Diacre annonce jeudi la liste pour France-Norvège.

Il est peut-être encore un peu tôt pour revoir la milieu de 32 ans sous le maillot bleu au rassemblement de novembre : l'internationale vient à peine de retrouver les pelouses, près d'un an après l'agression dont elle a été victime

Ad

Mais après deux apparitions de suite avec le PSG, ses premières depuis le mois d'avril, sa situation fera sans doute l'objet de quelques questions à Corinne Diacre, jeudi matin au siège de la Fédération française de football (FFF), à Paris.

Ligue des champions féminine Paris en échec au Real, Hamraoui de retour 26/10/2022 À 16:38

"Je veux (...) retourner en équipe de France"

La sélectionneure y dévoilera les noms des joueuses retenues pour un match amical contre la Norvège, prévu le vendredi 11 novembre (21h10), à la Nucia, près d'Alicante, en Espagne, où les Norvégiennes se réunissent pendant cette période automnale.

"Je veux rejouer, rejouer des matches, retourner en équipe de France", a annoncé, dès septembre, la joueuse du PSG sur BFM TV, à l'aube de son retour à l'entraînement collectif.

Kheira Hamraoui avec le PSG Crédit: Imago

Retour de courte durée en février

Ses derniers pas chez les Bleues remontent au mois de février 2022. A l'époque, Hamraoui (39 sélections) avait repris la compétition avec Paris et l'enquête sur son agression de novembre 2021 suivait son cours.

Sa convocation était alors une surprise : Diacre ne l'avait plus appelée depuis trois ans et l'affaire avait perturbé durablement le quotidien du PSG, où ses relations avec plusieurs joueuses étaient tendues.

Durant le rassemblement, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, deux cadres des Bleues, ont même célébré un but en rendant hommage à leur coéquipière Aminata Diallo, suspectée d'avoir commandité l'agression et mise en examen pour "violences aggravées" en septembre 2022.

Marie-Antoinette Katoto félicitée par Kadidiatou Diani après voir inscrit le deuxième but de la France contre l'Italie Crédit: Getty Images

Hamraoui n'a donc plus remis les pieds en sélection depuis. Fin mars, Diacre a reconnu que "certaines relations (étaient) difficiles", décidant de "se laisser un peu de temps" avant d'étudier l'hypothèse d'une nouvelle convocation.

En avril, une altercation à l'entraînement du PSG avait sonné la fin de saison d'Hamraoui, écartée de l'entraînement collectif. Sans temps de jeu, elle avait dit, logiquement, adieu à l'Euro 2022 en Angleterre.

"La porte n'est fermée à personne"

A la rentrée, les mises en examen d'Aminata Diallo et cinq hommes ont clarifié l'affaire, rouvrant le débat sportif, même si la joueuse demeurant encore écartée en club. "La porte n'est fermée à personne", a expliqué Diacre fin septembre. "Si elle est amenée à jouer, elle pourra être sélectionnable, mais la question ne se pose pas car elle ne joue pas".

Avec ce temps de jeu retrouvé au PSG, la question risque donc de se poser à nouveau, jeudi et lors des prochaines semaines. D'autant plus que les Bleues restent sur d'inquiétantes défaites en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), lors des matches amicaux d'octobre, et que le profil de la milieu au grand gabarit peut apporter quelque chose sur la route du Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

AFP Grace Geyoro, sa partenaire du PSG, début octobre. "Kheira est passée par des moments très difficiles". Bientôt la fin du calvaire ? Elle a été la victime dans l'histoire ", a rappelé auprès de l'Grace Geyoro, sa partenaire du PSG, début octobre. "". Bientôt la fin du calvaire ?

Kheira Hamraoui (Equipe de France) Crédit: Getty Images

Football Affaire Hamraoui : Un cinquième homme en garde à vue 27/09/2022 À 14:34