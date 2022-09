Ça ressemble à une dernière chance. A deux mois de la Coupe du monde, tout compte pour ceux qui rêvent du Qatar mais pour ces cinq-là sans doute un peu plus que les autres. Alphonse Areola, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi et Randal Kolo Muani sont à la marge de la liste. Leur statut et leur avenir ne tiennent qu'à un fil. S'ils jouent dimanche face au Danemark, ils pourraient bien jouer leur place au Qatar. Pour eux, le Mondial commence à Copenhague.

Alphonse Areola : Ne pas faire de vagues

Il était d'abord le numéro 3 dans la liste communiquée par Didier Deschamps le 15 septembre. Il est passé numéro 2 après le forfait de Hugo Lloris, puis numéro 1 au moment de remplacer Mike Maignan, blessé, à la mi-temps de France – Autriche. Au Stade de France, le gardien de West Ham a honoré sa quatrième sélection, la troisième sans prendre de but. Mais sans spécialement briller non plus. Dans la hiérarchie, le champion du monde 2018 est pour le moment devant Alban Lafont et Steve Mandanda, appelés en renfort.

Le portier rennais lui avait barré la route à l'Euro mais part de loin. Le Nantais, lui, semble destiné à intégrer régulièrement le groupe à moyen terme. La hiérarchie sera en tout cas respectée au Danemark dimanche, puisqu'il commencera titulaire, comme annoncé par son sélectionneur devant la presse vendredi. L'ancien Parisien, auteur d'une sortie hasardeuse jeudi, a plutôt intérêt à assurer. Sa marge sur Lafont n'est pas énorme, et une erreur pourrait se payer cash.

Pas de vague, dans un sens comme dans l'autre : voilà ce qu'il faudra à Areola pour assurer sa place dans les 23. Car son vécu et son comportement dans le groupe jouent pour le moment en sa faveur, comme en témoigne sa sélection malgré son faible temps de jeu à West Ham... et les propos de Deschamps. "A chaque fois qu'il a joué, il a été performant. Il a malgré tout un vécu avec nous, une expérience internationale. Elle n'est pas immense, mais en interne si parce qu'il a souvent été avec nous".

Alphonse Areola fait son retour chez les Bleus Crédit: Getty Images

Dayot Upamecano : Se libérer du fardeau

A deux mois du Mondial et alors que Didier Deschamps l'appelle régulièrement depuis 2020, Dayot Upamecano aura peut-être l'occasion face au Danemark de lancer vraiment sa carrière internationale. Car jusqu'ici, ce ne fut qu'une succession de rendez-vous manqués et s'il ne fallait retenir qu'un fait saillant de ses six sélections, ce serait avant tout son extrême fragilité. "Il peut toujours faire mieux, il le reconnaît, il y a eu une part d’émotion quand il est venu en septembre et en octobre", reconnaissait le sélectionneur après les débuts ratés du défenseur central.

Le maillot bleu n'a jamais semblé aussi lourd que sur ses épaules mais comme il continue d'enchaîner les titularisations au Bayern, force est de constater qu'Upamecano a quelque chose en plus. Problème, il évolue dans un secteur ultra-concurrentiel où, entre les incontournables (Varane, Kimpembe, Pavard, L.Hernandez) et ceux qui, contrairement à lui, ont saisi leur chance (Koundé, Saliba), sa marge de manœuvre est extrêmement étroite.

Il a déjà raté l'Euro l'an passé mais il est revenu dans le groupe, par deux fois, depuis. Est-ce que tout dépendra de ses performances ? Avec un secteur défensif sans pépin physique, difficile de lui faire une place. A moins qu'à Copenhague, il casse la baraque et se libère enfin de son fardeau.

Mattéo Guendouzi : Répondre à Fofana

Le milieu de terrain marseillais est un habitué des derniers rassemblements. Il a joué six des huit derniers matches des Bleus, dont deux comme titulaire. Mais Guendouzi ne compte pas encore de grande compétition à son actif en sélection. Il sera donc jugé exclusivement sur son niveau de jeu, pas sur son petit vécu international.

C'est là que les choses peuvent se corser. En juin, il n'avait pas profité de son temps de jeu conséquent pour se mettre en évidence, au cœur d'un enchaînement très laborieux de quatre matches sans victoire. Il y a aussi son début de saison avec l'OM, ni bon ni mauvais, à un poste plus avancé que lui confie Igor Tudor. Et puis, impossible d'occulter la concurrence. Jeudi, Youssouf Fofana lui a été préféré dans le onze et a marqué des gros points, en évitant le piège dans lequel est parfois tombé Guendouzi avec les Bleus : celui de se montrer trop neutre.

Dimanche, l'ancien d'Arsenal devra tout simplement disputer son meilleur match en équipe de France et aller plus loin que ses statistiques intéressantes (un but, une passe décisive) lors de ses premières entrées. Il lui faudrait pour cela être titulaire, en espérant que cela ne soit pas déjà trop tard.

Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouameni sous le maillot des Bleus / France - Croatie 2022 Crédit: Getty Images

Eduardo Camavinga : Se souvenir des belles choses

L'histoire était belle, limpide. A l'automne 2020, la France se découvre un nouveau chouchou. Une sorte de Kylian Mbappé du milieu de terrain, précoce comme rarement, talentueux comme personne. Eduardo Camavinga croque à pleines dents dans ses premières sélections, s'offrant même un joli but face à l'Ukraine. A 17 ans, l'avenir lui appartient. Trois sélections et puis… plus rien. Black-out total. A Rennes, il déraille et Deschamps lui conseille de digérer son nouveau statut avant de revenir en Bleu.

Son transfert au Real ne change rien. En manque de temps de jeu, Camavinga repasse par la case Espoirs en attendant un signe des A. Deux ans plus tard, fort d'un nouveau statut à Madrid, le revoilà à Clairefontaine dans le château des grands. Bien sûr, il a profité des absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Mais au Danemark, si Deschamps lui donne du temps de jeu, il aura l'occasion de prouver à son sélectionneur qu'il est temps de reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée. Si le milieu se remplume au Qatar, les places seront chères dans un secteur dense et la belle prestation de Youssouf Fofana contre l'Autriche rend la tâche encore moins aisée à Camavinga. A priori, il part d'assez loin à deux mois de Doha. A lui de rattraper le temps perdu.

Randal Kolo Muani : Semer le doute

Lui n'a que peu de pression et tout à gagner. Lancé dans les dernières secondes du temps additionnel contre la Pologne, l'attaquant de Francfort n'a pas eu l'occasion de toucher son premier ballon. Nul doute que Didier Deschamps lui donnera un peu plus de temps au Danemark pour tenter, pourquoi pas, de bousculer la hiérarchie. Cette dernière n'est pas définitivement arrêtée derrière Karim Benzema – absent de ce rassemblement – et Kylian Mbappé pour les deux postes de devant. Olivier Giroud marque des buts et des points à chaque fois qu'il joue, mais ne sera, jusqu'à preuve du contraire, pas retenu si "KB9" est disponible. Wissam Ben Yedder, lui, semble avoir laissé passer sa chance.

En attendant de savoir si la position du sélectionneur au sujet de Giroud évoluera, l'ancien Nantais a une mission : semer le doute. Rendre sa sélection pour la Qatar si ce n'est probable, au moins envisageable. Sa vitesse et sa qualité technique peuvent être des atouts. Sa jeunesse et sa fraîcheur aussi, à un poste où, plus qu'ailleurs, les entrants peuvent changer le cours d'un match. Kolo Muani devra faire beaucoup avec peu. A lui de jouer.

