Un carton pour faire le plein de confiance. Pour son deuxième et dernier match de préparation à l’Euro 2022, l’équipe de France féminine a fait exploser le Viêt Nam au stade de la Source d’Orléans ce vendredi soir (7-0). Face à la 32e nation au classement FIFA, les joueuses de Corinne Diacre ont récité leur football, sans jamais être mises en difficulté. Elles ont enchainé un 14e succès de rang. Idéal avant de se mesurer à l’Italie, le dimanche 10 juillet, pour son entrée en lice dans la compétition continentale.

Malgré les absences de Renard, Geyoro et Karchaoui encore un peu diminuées, les Bleues se sont facilité la tâche en réussissant une entame de match quasi parfaite. Avec trois buts en un quart d’heure, en guise de réponse apportée à la sélectionneuse qui avait été contrariée, il y a une semaine, par le démarrage poussif face au Cameroun (4-0). La suite n’a été qu’une formalité avec un match à sens unique où les Françaises ont monopolisé le ballon et multiplié les offensives, en passant très souvent sur les côtés.

Un trio d’attaque prolifique

La première période a été plus aboutie. Et la seconde plus en gestion, compte tenu de la largesse du score à la pause (6-0) et des nombreux changements opérés après le repos. Mention spéciale à la ligne d’attaque titulaire qui a profité de la faible adversité pour peaufiner les derniers réglages et se mettre dans les meilleures dispositions avant l’échéance européenne. Même s’il y a eu un peu de déchet, Cascarino (5e), Katoto (22e) et Diani (11e et 45e+1) ont toutes les trois marqué.

Toletti (16e), Matéo (33e) et Tounkara (68e) ont aussi contribué à ce score fleuve. Logique au vu de la grande différence de niveau entre les deux formations. C’est d’ailleurs pour cela qu’on ne pourra pas tirer de véritables enseignements de ce match. Encore moins sur le plan défensif puisque les Vietnamiennes n’ont pratiquement pas pu attaquer. Qu’importe, on retiendra surtout les buts, les beaux mouvements collectifs et les sourires affichés. Tout ce qu’on espère retrouver chez les Françaises durant ce mois de juillet en Angleterre.

