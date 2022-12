C'est une soirée à oublier pour l'Olympique Lyonnais. Engagés dans la Dubaï Super Cup, les Gones ont sombré ce jeudi face à Arsenal, actuellement leader de Premier League. Les Lyonnais se sont inclinés (0-3) puis ont perdu lors des tirs au but prévus à l'issue de cette rencontre (1-2). Cette séance a été marquée par la tentative manquée de Rayan Cherki. Le joueur de 19 ans, à la recherche de son premier but en L1 cette saison, a vu sa panenka arrêtée au milieu du but par Karl Hein (20 ans), habituellement gardien remplaçant de l'équipe réserve d'Arsenal.

Après la rencontre, Laurent Blanc n'a pas mâché ses mots. "Le résultat n'est pas bon, a-t-il lâché sur le site officiel de l'OL. La production des joueurs n'a pas été bonne. Je ne suis pas content. Mais on a beaucoup sollicité les joueurs sur ces derniers jours. On se prépare pour être prêt le 28 décembre contre Brest. Il faut passer par là." Actuellement neuvième de L1, l'Olympique Lyonnais est déjà à dix points de la troisième place.

